Татьяна Кулик работала на Укринформе, была ведущей различных проектов и членом Национального союза журналистов Украины. Павел Иванчев был профессором Национального медицинского университета имени Богомольца, передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Что известно о гибели супругов

Как сообщили свидетели, российский дрон влетел прямо в спальню супругов. Соседи пытались спасти людей, однако огонь очень быстро охватил дом. Тела погибших опознать невозможно, поэтому будут проводить экспертизу ДНК.

Ранее в ГСЧС отметили, что на Крюковщине обломки БПЛА вызвали пожар в частном доме площадью 200 квадратных метров. В Буче обломки дрона подожгли авто – один уничтожен, еще 8 повреждены. Также повреждены 5 домов, 2 гаража и окна многоэтажки.