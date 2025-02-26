Тетяна Кулик працювала на Укрінформі, була ведучою різних проєктів і членкинею Національної спілки журналістів України. Павло Іванчов був професором Національного медичного університету імені Богомольця, передає 24 Канал із посиланням на ТСН.

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Що відомо про загибель подружжя

Як повідомили свідки, російський дрон влетів просто в спальню подружжя. Сусіди намагались врятувати людей, проте вогонь дуже швидко охопив будинок. Тіла загиблих опізнати неможливо, тому будуть проводити експертизу ДНК.

Раніше у ДСНС зазначили, що на Крюківщині уламки БпЛА спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 квадратних метрів. У Бучі уламки дрона підпалили авто – один знищено, ще 8 пошкоджені. Також пошкоджено 5 будинків, 2 гаражі та вікна багатоповерхівки.