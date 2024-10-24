Пропагандистку Монтян лишили права заниматься адвокатской деятельностью

Российскую пропагандистку Татьяну Монтян лишили права заниматься адвокатской деятельностью в Украине.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Правоохранители не называют имя адвоката, но по обстоятельствам дела, речь идет именно о Монтян.

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"По жалобе Офиса генерального прокурора квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила адвоката права на занятие адвокатской деятельностью".

В марте 2023 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении нее.

"Деятельность" Монтян

После начала полномасштабного вторжения России Монтян ходила на пропагандистские каналы и систематически публично высказывалась относительно общественно-политической ситуации в Украине.

Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных псевдореспублик, она оправдывала вооруженную агрессию России. Монтян призывала к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменения границ территории и государственной границы государства.

Что известно о Монтян

Татьяна Монтян родилась в Керчи, училась на юридическом факультете Московского госуниверситета имени Ломоносова. В 1994 году переехала из Москвы в Киев.

Монтян была экспертом Еврокомиссии по имущественному праву. Несмотря на это, в 2014 году участников Революции достоинства Монтян назвала "майдаунами" и призвала их "вешать на столбах как госизменников".

В 2021 году Монтян выехала в Россию и регулярно посещала временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей – готовила пропагандистские сюжеты.