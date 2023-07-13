Проект постановления обнародовали на сайте парламента, информирует 24 Канал. Напомним, что ранее народный депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович также составил мандат.

Смотрите также Рада прекратила полномочия Забродского: как это связано с Генштабом ВСУ

Татьяна Плачкова сложила мандат

Так, Плачкова написала соответствующее заявление о сложении депутатского мандата.

Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Плачковой Татьяны Михайловны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Опозиційна платформа – За життя", в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий,

– говорится в постановлении.

Что известно о Плачковой

Народный депутат ВРУ 9 2019 года. Член Комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления.

10 марта 2020 года была членом так называемой "делегации" ОПЗЖ в Москве, где встретилась с главой Госдумы Вячеславом Володиным, его заместителем Алексеем Гордеевым и другими российскими депутатами.

В мае 2022 года вступила в новообразованную депутатскую группу "Восстановление Украины".

Ранее работала в Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Член Совета адвокатов Одесской области.

Депутаты складывают свои мандаты