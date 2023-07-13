Проект постановления обнародовали на сайте парламента, информирует 24 Канал. Напомним, что ранее народный депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович также составил мандат.

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Татьяна Плачкова сложила мандат

Так, Плачкова написала соответствующее заявление о сложении депутатского мандата.

Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Плачковой Татьяны Михайловны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Опозиційна платформа – За життя", в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий,
– говорится в постановлении.

Что известно о Плачковой

  • Народный депутат ВРУ 9 2019 года. Член Комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления.
  • 10 марта 2020 года была членом так называемой "делегации" ОПЗЖ в Москве, где встретилась с главой Госдумы Вячеславом Володиным, его заместителем Алексеем Гордеевым и другими российскими депутатами.
  • В мае 2022 года вступила в новообразованную депутатскую группу "Восстановление Украины".
  • Ранее работала в Государственной архитектурно-строительной инспекции.
  • Член Совета адвокатов Одесской области.

Депутаты складывают свои мандаты

  • Напомним, что в июне 2022 года суд запретил деятельность ОПЗЖ. Все имущество будет передано государству. Так, народный депутат от запретной партии Игорь Абрамович сложил мандат. Он написал соответствующее заявление.
  • Кроме этого, народный депутат от "Европейской солидарности", генерал Михаил Забродский сложил мандат. Пока он, вероятно, сконцентрируется на помощи Генеральному штабу ВСУ.