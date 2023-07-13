Проєкт постанови оприлюднили на сайті парламенту, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що раніше народний депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович також склав мандат.
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Тетяна Плачкова склала мандат
Так, Плачкова написала відповідну заяву про складання депутатського мандату.
Припинити достроково повноваження народного депутата України Плачкової Тетяни Михайлівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Опозиційна платформа – За життя", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень,
– мовиться у постанові.
Що відомо про Плачкову
- Народна депутатка ВРУ 9 2019 року. Членкиня Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування.
- 10 березня 2020 року була членом так званої "делегації" ОПЗЖ у Москві, де зустрілася з головою Держдуми В'ячеславом Володіним, його заступником Олексій Гордєєвим та іншими російськими депутатами.
- У травні 2022 року вступила у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".
- Раніше працювала у Державній архітектурно-будівельній інспекції.
- Членкиня Ради адвокатів Одеської області.
Депутати складають свої мандати
- Нагадаємо, що у червні 2022 року суд заборонив діяльність ОПЗЖ. Усе майно передадуть державі. Так, народний депутат від забороненої партії Ігор Абрамович склав мандат. Він написав відповідну заяву.
- Окрім цього, народний депутат від "Європейської солідарності", генерал Михайло Забродський склав мандат. Наразі він, ймовірно, сконцентрується на допомозі Генеральному штабу ЗСУ.