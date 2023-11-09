Пережили подрыв ГЭС и помогали людям: на Херсонщине россияне убили супругов кришнаитов

Российский оккупант расстрелял супругов кришнаитов: Татьяну Филенко и Сергея Авдеева. В вере супругов знали как Санатана Госвами и матаджи Калавати.

Алексей Косенков – российский военный из Ленинградской области – расстрелял супругов в их дворе. Мужчину и жену убили выстрелами в голову.

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Убил их выстрелами в голову. За что – никто не знает. Возможно, они не хотели уезжать из села и бросать свое хозяйство. У них здесь и корова была. Россияне всех выгоняют из Нечаева, говорят, что оставшиеся – это корректировщики огня. Людей выселяют на юг области, фактически в никуда,

– рассказала женщина, которая узнала о судьбе супругов.

Кришнаитами Татьяна и Сергей были еще с 90-х годов. Во временно оккупированных Олешках они проповедовали 15 лет. Один из знакомых убитых рассказал, что Татьяна и Сергей воспитали многие искренние последователи веры, которые сейчас проповедуют в разных уголках мира.

Татьяна и Сергей помогали односельчанам

С самого начала полномасштабного вторжения Татьяна и Сергей активно помогали односельчанам: и морально, и физически. В частности, делились лекарствами, помогали ремонтировать автомобили.