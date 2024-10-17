Меняется ли мнение Шольца относительно Taurus и Украины в НАТО: что сказал Зеленский

Владимир Зеленский указал, что надеется убедить канцлера Германии Олафа Шольца относительно важных для Украины дальнобойных средств, как и поддержки ее приглашения в Североатлантический альянс.

Об этом глава государства сказал во время общения с представителями СМИ после встречи Евросовета.

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Меняется ли мнение Шольца относительно Taurus для Украины

У президента Украины спросили, как быть с тем, что канцлер Германии явно не готов действовать по двум пунктам из украинского Плана победы – разрешения на дальнобойные удары вглубь территории России и быстрого приглашения Украины в НАТО.

По словам Зеленского, у него было много разговоров с Олафом Шольцом и другими партнерами, которые имеют эти дальнобойные способности.

Он сказал, что благодаря дальнобойным средствам собственного производства и британско-французским Storm Shadow/SCALP удалось потопить 23 вражеских судна в оккупированном Крыму, что можно считать большим успехом.

Мы ни разу не использовали дальнобойные средства Германии. Почему – потому что их нам не предоставляли. Поэтому с Олафом мы не говорим о том, можно ли их применять, наши разговоры на шаг раньше. Нам нужны эти дальнобойные средства... Я уважаю его позицию, это его право – соглашаться или нет,

– добавил Зеленский.

После того, украинского лидера переспросили о позиции немецкого канцлера относительно приглашения Украины в НАТО.

Он никогда не говорил "нет", но и никогда не говорил "да". Мы будем работать над этим,

– отметил Зеленский.