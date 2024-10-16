Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, отметив, что хоть россияне и разгоняют нарративы, мол, об "Украине забыли" или "Рамштайна" не будет", однако на встрече лидеров западного мира обязательно будут затронуты очень важная для США, Великобритании и стран Европы темы, которые так или иначе связаны с нашей страной.

Важно Вступление в НАТО или "замораживание" войны: чего ожидать Украине от визита Байдена в Германию

Байден будет обсуждать угрозы

Президент США вместе с главами Великобритании, Германии и Франции будут обсуждать войну в Украине. Они коснутся и вопросов, которые указаны в пунктах Плана победы, представленного Владимиром Зеленским в Верховной Раде.

Они будут говорить, по мнению политолога, если не о первом пункте (приглашение Украины в НАТО), то по меньшей мере о части второго (снятие ограничения на использование оружия). Также очень интересны для обсуждения положения третьего (сдерживание) и четвертого (развитие стратегически-экономического потенциала Украины) пунктов.

Содержание пятого пункта, который предусматривает, что после окончания войны украинские военные могут применять свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы, очень похож на статью Бориса Джонсона. В ней он отмечал, что украинские военные могут заменить в будущем американцев и очень помочь европейцам.

Это реальная история и она может иметь место. В таком формате у нас действительно было бы много желающих продолжить военную карьеру. Потому что это огромное уважение и очень хорошее финансовое, социальное обеспечение. Однако важный момент – Украина должна стать членом НАТО,

– подчеркнул Рейтерович.

К теме. Западные СМИ предполагают, что Байден в Германии будет общаться с партнерами о поставках оружия Украине и будущей поддержке нашего государства в войне.

Еще одной темой обсуждения лидеров будут президентские выборы в США.

Байден, что бы о нем сейчас не говорили, уходит из политики навсегда. Поэтому он, как ответственный человек, который действительно думает о Соединенных Штатах, а только такой мог отказаться от баллотирования, будет обсуждать с партнерами ситуацию возможной победы Дональда Трампа,

– отметил политолог.

Когда Байден стал президентом, одной из его ключевых задач было восстановление адекватных партнерских отношений с Европейским Союзом и союзниками в Европе по НАТО, которые Трамп почти развалил. И сейчас Байден будет обсуждать новые угрозы для этих отношений в случае возвращения Трампа в Белый дом.

Это также выгодная история для нас, потому что говорить об этом без Украины – невозможно,

– отметил Игорь Рейтерович.

Президент США, вероятно, отметит в разговоре с союзниками, что именно на них может лечь бремя помощи Украине. Однако это важно для Европы, ведь в момент возможного отсутствия американской помощи, Украина ее будет прикрывать от России.

Напомним, что Владимир Зеленский презентовал в Верховной Раде План победы. Он включает 5 пунктов и 3 тайных приложения. В частности, в документе говорится о приглашении Украины в НАТО, укрепление обороны нашего государства, размещения комплексного неядерного пакета сдерживания, развитие стратегически-экономического потенциала и обеспечения безопасности.