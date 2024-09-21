Я не буду поставлять крылатые ракеты, которые долетают до Москвы, – Шольц о Taurus для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против предоставления Украине Taurus, "которые долетают до Москвы", и отверг призывы о поставках крылатых ракет.

Свою категорическую позицию он озвучил во время мероприятия в городе Нидергерсдорф в Бранденбурге. Об этом пишет агентство DPA.

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Шольц повторил, что не предоставит Украине Taurus

Несмотря на уговоры и поощрения немецкого канцлера, чтобы тот предоставил Украине Taurus, Олаф Шольц в очередной раз отверг подобные призывы. По его словам, он не будет поставлять крылатые ракеты, которые долетают до Москвы".

Я могу и буду уверять вас сейчас в этом: я буду придерживаться этой позиции,

– заявил он.

По его мнению, сейчас необходимо рассмотреть варианты достижения мира в условиях российской агрессии против Украины. В то же время он раскритиковал позицию ультралевых и ультраправых партий, которые считают мирные переговоры альтернативой поддержке Украины. "Это наивно", – говорит он.

Напомним, ранее Олаф Шольц заявил, что не даст разрешение на удары по территории России с использованием немецкого оружия на любое расстояние. Он подчеркнул, что это останется неизменным, даже если другие страны примут противоположное решение.

Олаф Шольц заявлял, что не будет передавать Украине ракеты Taurus из-за "высокого риска эскалации".