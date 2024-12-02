Зеленский прокомментировал нежелание Шольца поставлять Taurus

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Шольцем заявил: Украина работает над тем, чтобы изменить мнение канцлера. Речь о поставках ракет Taurus.

Слова президента передает 24 Канал. Также стороны обсудили вопросы гарантий безопасности и НАТО.

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Зеленский о позиции Шольца относительно Taurus

У нас с Олафом есть очень много общих взглядов на некоторые вопросы. Есть и разные взгляды на кое-что. Мы постоянно работаем над тем, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего. Дальнобойное оружие для нас – это вызов. Вы об этом много слышали, мы работали над позицией Германии, США, Франции, Британии и США,

– рассказал Зеленский.

Он добавил: конечно, Taurus помогли бы Украине. Защитники могли бы использовать их, чтобы уничтожать еще больше военных целей россиян.

Впрочем, как отметил Зеленский, Германия поставляет эффективные системы ПВО IRIS-T. А еще не держит у себя Patriot, как делают некоторые другие партнеры. Кто именно – глава государства не сказал, но намекнул, что назвал эту страну в разговоре с Шольцем.

Что сказал Шольц о поставках Taurus

"Мы предоставляем Украине самую большую военную помощь. Это не только системы ПВО, но и артиллерийские системы, ракетные системы, зенитные, различные виды танков. Также мы организовали хабы, в которых ремонтируют эти системы. По отдельным системам – мы дискутируем, предоставлять их или нет. Это касается и дальности, и того, кто может запрограммировать их. Но это не означает, что мы ослабляем помощь", – ответил канцлер на упреки.

Германия продолжит поддерживать Украину. Помощь рассчитали до 2026 года. "Мы бы оснастили 6 украинских бригад", – добавил Шольц.