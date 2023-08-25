Надо бить туда, где враг не ожидает: "Тавр" заявил, что война должна перейти на территорию России

Украинский военный Богдан Кротевич считает, что война должна перейти на территорию России. "Тавр" поддерживает наступление на Москву, поскольку там у россиян, по его словам, нет обороны.

Начальник штаба 12 бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" выразил мнение, что Украине следует захватить все, что она может, для политического обмена.

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"Тавр" рассказал об угрозе из Беларуси

"Я считаю, что на территорию России война должна перейти. Я считаю, что мы должны захватить все, что мы можем захватить, и потом пусть политики договариваются об обмене", – сказал майор.

. Официальная позиция Украины состоит в том, что Киев стремится выйти на границы 1991 года, то есть освободить все оккупированные территории, включая Крым и Донбасс.

"Тавр" обратил внимание на Беларусь, с территории которой сохраняется угроза. В частности, Кротевич сказал, что если бы Беларусь удалось освободить, то для Украины эта угроза исчезла бы.

Если бы мы сейчас просто освободили Беларусь и Беларусь стала независимой наконец, мы бы этот участок фронта убрали, который до сих пор есть,

– отметил он.

Кротевич, освобожденный из российского плена, подчеркнул, что с территории Беларуси всегда есть опасность, поэтому Украина держит там войска. Кроме того, он обратил внимание на то, что на территории Беларуси есть вагнеровцы, которые могут проводить те или иные действия.

Кротевич заявил, что у оккупантов нет обороны на территории России

По словам Кротевича, сейчас линия фронта проходит на оккупированной территории Украины, где по обе стороны стоят украинские и российские военные. Также, как говорит "Тавр", есть пограничная зона с Россией.

"Это более такая серая зона. То есть там есть какой-то километраж, где стоят их и наши пограничники", – рассказал украинский военный.

Он заявил, что российские спецназовцы заходят на украинскую территорию, где нет линии столкновения, но есть граница, и делают диверсионную работу. В частности, оккупанты кого-то убивают или что-то взрывают.

По мнению Кротевича, украинские подразделения тоже, возможно, заходят на российскую территорию и проделывают идентичную работу. Он заявил, что пограничная зона – это не укрепленная линия фронта.

Он уверен, что эта зона заминирована и россияне совершили работу над ошибками после рейда в Белгородской области.

В то же время "Тавр" отметил, что наступать на этой территории не так сложно, как преодолевать 5 линий обороны россиян на Запорожском направлении.

Бить надо туда, где противник не ожидает, а не туда, где оборона построена в 5 эшелонов,

– считает майор.

По словам Кротевича, от границы Украины до Москвы не так далеко. При этом он отмечает, что на этом направлении у россиян нет обороны.

В этом контексте "Тавр" упомянул о мятеже Пригожина, практически дошедшем до Москвы. Вместе с тем Кротевич понимает, почему Украина не наносит удар на этом направлении.

В частности, это политический вопрос, поскольку Украине важна военная и экономическая помощь со стороны Запада, который может не поддержать наступление на российскую территорию.

"Если оно получится, как говорится, победителей не судят. Надо рисковать иногда. Я бы рискнул", – сказал Кротевич.