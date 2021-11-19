Участники митинга прошли колонной в центре Тбилиси с большим плакатом с надписью "Переведите". Оппозиция требует перевода Саакашвили в многопрофильную больницу.

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Политики огласят дальнейший план действий

После полудня 19 ноября колонна участников марша двинулась к зданию парламента Грузии, которое усиленно охраняют правоохранители. Из-за акции движение транспорта по городу ограничено.



Акция в поддержку Саакашвили / Фото Formula

К парламенту мобилизовали сотни сотрудников полиции. Активисты ждут обращения лидеров оппозиции, которые должны прибыть на акцию. Они со сцены представят дальнейший план действий.



Акция в поддержку Саакашвили / Фото Formula

Госпитализация Саакашвили: главное