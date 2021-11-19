Учасники мітингу пройшли колоною в центрі Тбілісі з великим плакатом з написом "переведіть". Опозиція вимагає перевезення Міхеіла Саакашвілі до багатопрофільної лікарні.

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Політики оголосять подальший план дій

Після полудня 19 листопада колона учасників маршу рушила до будівлі парламенту Грузії, який посилено охороняють правоохоронці. Через акцію рух транспорту містом обмежений.



Акція на підтримку Саакашвілі / Фото Formula

До парламенту мобілізували сотні співробітників поліції. Активісти чекають на звернення лідерів опозиції, які мають прибути на акцію. Вони зі сцени презентуватимуть подальший план дій.



Акція на підтримку Саакашвілі / Фото Formula

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