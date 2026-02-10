Подозревают в избиении до смерти: в Днепре избрали меры пресечения военным ТЦК
- Суд в Днепре избрал меры пресечения военнослужащим ТЦК, подозреваемых в избиении мужчины.
- По данным прокурора, подозреваемые утверждают, что увидели уже якобы избитого мужчину и планировали помочь ему.
Суд в Днепре 10 февраля избрал меры пресечения трем работникам ТЦК, которых подозревают в избиении 55-летнего мужчины. Тогда пострадавший скончался от травм головы.
Об этом сообщило Общественное.
Какие меры пресечения избрал суд?
По данным издания, одного из подозреваемых в избиении мужчины отправили в СИЗО без права внесения залога. Второму и третьему суд назначил содержание под стражей на 60 дней без определения размера залога.
Как рассказал прокурор Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Николай Ковбаса, один из участников группы оповещения заявил, что представители ТЦК якобы увидели уже избитого мужчину и решили помочь ему.
Прокурор обратил внимание, что якобы уже пострадавшего планировали доставить не в ближайшую больницу, а в ВВК Днепропетровщины. Комиссия, по словам подозреваемого, работает круглосуточно.
"Кроме того, согласно видеозаписи с улицы, видно, что они подъехали к больнице примерно в 22:42, в 0:03 представитель ТЦК позвонил на линию 102 и линию 103 для вызова помощи. Дежурный ВЛК пытался привести потерпевшего в чувство, но он обнаружил у него отсутствие пульса", – объяснил прокурор.
Что известно о смертельном избиении в Днепре?
Полиция Днепропетровщины сообщила, что узнала об инциденте 7 февраля.
Предварительная экспертиза показала, что 55-летний мужчина умер из-за травмы головы. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли доказательства, в частности машину со следами крови умершего.
По данным правоохранителей, военнослужащим ТЦК инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, которое привело к смерти.