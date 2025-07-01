В Одессе после конфликта с ТЦК медик оказался в реанимации

В Одессе произошел конфликт между служащими ТЦК и врачом из Харькова. Медика в результате этого госпитализировали.

В ТЦК отметили, что готовы сотрудничать со следствием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП и "Думская".

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Что известно об инциденте с ТЦК в Одессе?

Видео инцидента, который произошел 19 июля на улице Костанди, активно распространяется в социальных сетях.

На записи видно, как мужчина сопротивляется, после чего его силой заталкивают в микроавтобус, при этом дверью прижимают голову. Пострадавший – врач из Харькова, который приехал в Одессу по работе. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Второй день Валик был в Одессе. На данный момент сделано все, что можно. Там было два буса. От одного он убежал. Второй сбил таким образом, что поломалось три ребра. Одно ребро прокололо легкое. Врачи смогли спасти его жизнь,

– рассказывает бывшая жена врача.

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В ТЦК отметили, что по данному факту начата служебная проверка, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту.

"Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна: деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства", – объяснили в ведомстве.

Там добавили, что готовы сотрудничать со следствием, а также призвали граждан "воздерживаться от распространения непроверенных версий, которые могут исказить восприятие ситуации и повредить процессу расследования". Гражданам рекомендуют решать все вопросы, связанные с военным учетом, в правовом поле и избегать уличных конфликтов.

Момент конфликта ТЦК с харьковским врачом: смотрите видео