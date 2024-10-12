На фоне проверок после концерта "Океана Эльзы": во Львовском ТЦК сделали заявление

Накануне во время концерта "Океана Эльзы" в столичном Дворце спорта состоялась масштабная проверка мужчин работниками ТЦК. Часть посетителей получила повестки.

Львовский областной ТЦК и СП уже прокомментировал эту ситуацию и обнародовал заявление на фоне проверок. Там напомнили, что в Украине проходят мероприятия по мобилизации военнообязанных граждан Украины.

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Что сказали во Львовском ТЦК на фоне проверки после концерта

Военнослужащие ТЦК и СП во Львовской области объяснили, что совместно с работниками правоохранительных органов проводят оповещение военнообязанных граждан относительно воинского учета во время действия военного положения.

Мы заинтересованы в сохранении прозрачности процесса оповещения. А также стараемся постоянно совершенствовать свою работу. Поэтому правоохранительные органы привлечены с целью предупредить и исключить любые спекуляции или провокации при процессе оповещения,

– говорится в сообщении.

Там призвали граждан соблюдать все нормы действующего законодательства. А также корректно реагировать на просьбу представителей ТЦК и СП или работников правоохранительных органов предоставить для проверки военно-учетные документы.

Начальник Львовского ОТЦК и СП, полковник Сахацкий Денис Васильевич отметил, что за препятствование их работе предусмотрена административная ответственность.

К слову, после недавних изменений в закон о мобилизации сотрудники полиции получили право требовать у военнообязанных документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы. Новые правила также позволяют правоохранителям проверять, обновили ли граждане свою информацию в ТЦК.