Капитана ТЦК и СП признали виновным в незаконной мобилизации сына погибшего военного

На Ивано-Франковщине суд оштрафовал чиновника ТЦК, который мобилизовал сына погибшего военного. Сам обвиняемый уверяет, что это была ошибка из-за "невнимательности".

Речь идет о капитане, который временно исполнял обязанности заместителя и возглавлял мобилизационное отделение. Об этом пишет Суспільне.

Как наказали чиновника ТЦК за незаконную мобилизацию?

По данным суда, 7 февраля 2026 года он поручил полиции задержать мужчину без предупреждения и без вручения повестки. Также чиновник ТЦК не проверил, имеет ли тот право на отсрочку.

После этого мужчину направили на военно-врачебную комиссию и мобилизовали, хотя он был сыном погибшего военного.

Сам обвиняемый на суд не пришел, но письменно признал вину и объяснил, что допустил ошибку по невнимательности. Калушский горрайонный суд учел это как смягчающее обстоятельство.

В итоге его признали виновным и назначили штраф – 18 700 гривен. Если решение не обжалуют, оно вступит в силу.

