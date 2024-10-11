Концерт "Океана Эльзы" в Киеве закончился для некоторых мужчин в ТЦК

Вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве состоялся концерт "Океана Эльзы". Известно, что возле Дворца спорта после выступления группы собрались работники ТЦК и СП, которые ждали посетителей вместе с патрульной полицией.

Они осуществляли проверку военно-учетных документов у военнообязанных. Об этом информируют корреспонденты hromadske с места происшествия.

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В Киеве на концерт "Океан Эльзы" приехало ТЦК

В издании пишут, что нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, задержали и отвезли в ТЦК. Также еще нескольким мужчинам выписали повестки и отпустили.

Что происходило после концерта Океана Эльзы: смотрите видео

"Здесь вокруг кричали позор. А если бы пришли к**апы, что бы кричали? Я понимаю, боишься, бывает. Но не позорься. Когда ты три года прятался и тебя тут уже задержали, ну будь мужчиной, подними голову гордо вверх и вперед. Никто тебя под пули извести не отправит в первый день", - говорит Артем, бывший военнослужащий 93 бригады, который демобилизовался по состоянию здоровья и также был на концерте, передает hromadske.

В издании также опубликовали кадры с места событий. На видео видно, как одна из женщин пыталась сесть в автомобиль патрульных, куда посадили ее мужа, и говорила, что "поедет с ним", однако полицейские помешали ей это сделать, объяснив это тем, что ее не могут везти в служебном авто с задержанным. Ей назвали адрес, куда отвезли ее мужа, и посоветовали доехать туда самостоятельно.

ТЦК на концерте "Океана Эльзы": смотрите видео