Одесский ТЦК прокомментировал видео, где видно принудительное задержание мужчины

В интернете опубликовали видео, на котором люди в военные форме силой задержали мужчину в Одессе. Областной территориальный центр комплектования отреагировал на этот случай.

Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент в понедельник, 10 июня, на своих страницах в социальных сетях. Соответствующий ролик активно распространяли телеграм-каналы.

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Одесский ТЦК силой задержал мужчину

Как отмечают в ТЦК, группа по оповещению остановила мужчину для проверки военного билета или документов, подтверждающих личность. Важно, что это является обычной процедурой во время мобилизации, предусмотренной законодательством.

Однако мужчина, по словам военных, вел себя агрессивно и отказался показать документы, пользуясь к тому же нецензурной лексикой. Также военнообязанный, как говорят в ТЦК, пытался убежать.

Сотрудники ТЦК задержали мужчину в Одессе: смотрите видео с телеграм-каналов

Чтобы избежать побега гражданина до прибытия полиции, работники ТЦК были вынуждены его задержать. После того как мужчина предъявил документы, ситуацию удалось урегулировать: ему выдали повестку для призыва.

Несмотря на попытки в сети представить этот инцидент как нарушение со стороны ТЦК, ситуация была решена в соответствии с законом. Обращаемся к гражданам с просьбой не поддаваться провокационным заголовкам в интернете,

– указано в источнике.

Кроме того, в Одесском областном ТЦК призывают сохранять критическое мышление и пользоваться только официальными источниками информации, чтобы не поддаваться сознательным или бессознательным манипуляциям.

Центры комплектования в центре внимания