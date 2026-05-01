В Минобороны признают злоупотребления в мобилизации: обещают изменить подходы

В пятницу, 1 мая, представитель Министерства обороны Украины Иван Гаврилюк в стенах Верховной Рады сделал заявление относительно перекрытия дорог военными ТЦК. Он признал нарушения.

Во время часа вопросов к правительству народные депутаты задали премьеру Юлии Свириденко вопрос о мобилизации. Их интересовали случаи перекрытия дорог и тому подобное.

Могут ли ТЦК перекрывать дороги?

Парламентарий от "Слуги народа" Иван Юнаков передал слово Дмитрию Разумкову, главе межфракционного объединения "Умная политика". Тот спросил премьера Юлию Свириденко, как именно закон регламентирует перекрытие дорог военными ТЦК.

"У нас сегодня продолжают перекрывать дороги вопреки закону. Об этом говорили и Министерство обороны, и Национальная полиция, что не имеют права работники групп перекрывать ряды дорожной полосы. Делают это как угодно – когда хотят, как хотят. Я несколько раз обращался к правительству с просьбой предоставить мне инструкции, как должны действовать работники этих групп оповещения", – сказал Разумков.

В конце своего слова он добавил еще два вопроса: "В каком законе написано, что человека можно за руки, за ноги без решения суда забросить в бус?" и "Как в рамках закона можно забрать телефон?"

Контекст. Время от времени в сети появляются сообщения, якобы ТЦК перекрывают дороги – в том числе и проспекты утром или важные транспортные артерии. 19 марта пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП в комментарии 24 Каналу заявила: мобилизацию в столице не усиливали.

Разумкову ответил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. Именно ему переадресовала вопрос Свириденко.

Действительно, еще имеют место такие случаи. Для того, чтобы этот вопрос был решен, проводится сегодня системная работа в Министерстве обороны с привлечением широкого спектра представителей общественной организации, общества, непосредственно воинских частей для того, чтобы провести вообще изменение подходов к понятию мобилизации, оповещения и проведения этих мероприятий,

– сказал он.

Гаврилюк добавил: в Минобороны готовы встретиться с нардепами, чтобы обсудить серьезные, проблемные вопросы. Там готовы принять предложения народных избранников. А также "избавиться от позорных случаев".

Впрочем, Дмитрий Разумков впоследствии вернулся к своему вопросу о перекрытии дорог, требуя предоставить ему четкий ответ, имеют ли право перекрывать полосу работники групп оповещения. Кроме этого, он спросил, почему военные ТЦК "продолжают ходить в балаклавах" и не обеспечены камерами.

Дмитрий Александрович, спасибо за вопрос. Просто хочу напомнить, что военное положение требует иногда ограничения прав и свобод,

– ответила Юлия Свириденко.

В дальнейшем она снова попросила заместителя министра обороны предоставить разъяснения. "Относительно остановки прямо отвечаю: решение принимают местные советы обороны для выполнения плана мобилизации. Можете обратиться в местные советы обороны, к тем, кто является руководителем местных советов обороны, и там выяснить этот вопрос", – ответил Иван Гаврилюк.

Позже, когда Разумков снова повторил свой вопрос, Гаврилюк заявил: если нет соответствующего решения на руках у группы оповещения, то это незаконно.

По словам заместителя министра, бодикамеры у работников ТЦК есть. Но не у каждого – в целом на группу оповещения. Но о балаклавах он не ответил.

Что говорят в полиции, перекрывают ли они дороги вместе с ТЦК?

Глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью "РБК-Украина" 23 апреля сказал, что есть работа совместных групп на дорогах. То есть полицейские действительно могут вместе с ТЦК перекрывать дороги.

"Полиция действует в пределах полномочий, определенных Законом "О Национальной полиции" и постановлениями Кабинета Министров №1455 и №1456. Однако места расположения постов, маршруты патрулирования и зоны ограничения движения определяются не полицией самостоятельно, а военным органом управления – комендантом", – рассказал он.

Чиновник подчеркнул: полиция здесь является привлеченной силой и не принимает единоличных решений о перекрытии дорог или изменении маршрутов патрулирования.