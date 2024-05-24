Не для вручения повестки: почему полиция и ТЦК применили силу к мужчине в Сумах

В сети распространили ролик, на котором полиция совместно с работниками ТЦК вытаскивает мужчину из авто. Соответствующие органы отреагировали на видео, объяснив контекст. Речь идет не о мобилизации и вручении повестки в этой ситуации.

Как отметили патрульной полиции региона, а также в Сумском областном ТЦК, на ролике работники государственных ведомств вытаскивают мужчину, который управлял автомобилем в пьяном состоянии. Кроме того, он проигнорировал требование правоохранителей.

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Полиция и ТЦК против пьяного водителя

Инцидент произошел 23 мая в Сумах и уже на следующий день его прокомментировали соответствующие государственные органы.

Правоохранители утверждают, что видео, распространенное в социальных сетях, не дает возможности обществу увидеть объективную картину о ситуации. Более того, в полиции убеждены, что ролик создает основу для манипуляций.

ТЦК и полиция вытаскивают пьяного мужчину из авто: смотрите видео с телеграм-каналов

Собственно, к патрульным обратились неравнодушные граждане и сообщили о водителе транспортного средства ЗАЗ Daewoo, который, вероятно, управлял автомобилем в состоянии опьянения

Правоохранители обнаружили указанное транспортное средство, когда за его руль как раз садился гражданин. Инспектор подошел к машине, тогда водитель начал движение. Требование остановиться руководитель проигнорировал и поехал дальше. За несколько сотен метров его остановили.

40-летний водитель действительно имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра на месте остановки и в учреждении здравоохранения он категорически отказался.

Водитель отказывался выполнять законное требование патрульных оставить авто и пройти освидетельствование на опьянение. Вместо этого он пытался закрыться в транспортном средстве. На помощь патрульным пришли военнослужащие. Совместными усилиями с применением физической силы им удалось достали пьяного гражданина.

На водителя патрульные составили протокол по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В ней говорится об отказе от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое управляло с признаками опьянения.

В то же время командование Сумского областного ТЦК и СП инициировало служебное расследование, учитывая это событие. В ходе установления всех фактов обещают предоставить предоставлена оценка действиям военнослужащих Сумского городского центра комплектования.

Событие с участием военнослужащих Сумского городского ТЦК состоялось 23.05.2024 в районе Коммунального учреждения Сумской специализированной школы I-III ступеней №7. Однако оно не связано с мероприятиями оповещения.

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На днях председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что общение военнообязанного с полицией и ТЦК должны фиксировать на фото и видео. Чиновник заверил, что за противоправные действия правоохранителей привлекают к ответственности.