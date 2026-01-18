Час возили по городу: в Одессе ТЦК требовали у мужчины взятку, чтобы не мобилизовать

В Одессе правоохранительные органы разоблачили схему вымогательства средств во время проведения мобилизационных мероприятий. ТЦК требовали денег, возя мобилизованного по городу.

Три человека задержаны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Что известно о коррупционном случае в ТЦК Одессы?

По подозрению в причастности к преступлению задержали трех военнослужащих районного ТЦК и СП, а также представителя одной из общественных организаций. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская окружная прокуратура Одессы.

К проверке обстоятельств также привлечены офицеры Южного территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 15 января в Киевском районе города во время мероприятий по оповещению населения. Подозреваемые силой посадили местного жителя в автобус, фактически лишив его свободы. Около часа мужчину возили по улицам Одессы, применяя физическое принуждение.

Чтобы не доставлять его в помещение ТЦК и отпустить, фигуранты требовали у мужчины 6 тысяч долларов США.

Задержание проводили прокуроры совместно с сотрудниками Главного управления внутренней безопасности СБУ. Сейчас всем участникам дела готовят сообщение о подозрении по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

