Три человека задержаны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Смотрите также Федоров взял в работу ситуацию с ТЦК, - Свириденко

Что известно о коррупционном случае в ТЦК Одессы?

По подозрению в причастности к преступлению задержали трех военнослужащих районного ТЦК и СП, а также представителя одной из общественных организаций. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская окружная прокуратура Одессы.

К проверке обстоятельств также привлечены офицеры Южного территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 15 января в Киевском районе города во время мероприятий по оповещению населения. Подозреваемые силой посадили местного жителя в автобус, фактически лишив его свободы. Около часа мужчину возили по улицам Одессы, применяя физическое принуждение.

Чтобы не доставлять его в помещение ТЦК и отпустить, фигуранты требовали у мужчины 6 тысяч долларов США.

Задержание проводили прокуроры совместно с сотрудниками Главного управления внутренней безопасности СБУ. Сейчас всем участникам дела готовят сообщение о подозрении по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Тернополе служащего ТЦК отправили на фронт после скандала