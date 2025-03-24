В Белгород-Днестровском задержали мужчину, который дважды пытался сбежать от служащих ТЦК

В субботу, 22 марта, в городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина дважды пытался сбежать во время проверки учетных документов. Оказалось, что гражданин находится в розыске за уклонение от выполнения воинского долга.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Инцидент зафиксировали боди-камеры правоохранителей.

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Что говорят в ТЦК

При исполнении служебных обязанностей группа из представителей Нацполиции и ТЦК провела проверку военно-учетных документов одного из граждан.

При установлении его личности выяснилось, что мужчина находится в розыске. К тому же вместо содействия установлению обстоятельств он дважды пытался убежать.

После проведения разъяснительной работы с гражданским населением представителями Национальной полиции Украины, гражданин был доставлен нарядом ГРПП в Белгород-Днестровский РТЦК и СП,

– говорится в сообщении.

Обязанность воинского учета закреплена в законодательстве Украины, и ответственность за его нарушение несет гражданин, а не институция, которая обеспечивает соблюдение закона. Вопрос мобилизации, отсрочек и воинского учета регулярно разъясняются на официальных ресурсах государственных учреждений.

В ТЦК отмечают – соблюдение законодательства это залог избежания любых недоразумений. Правоохранительные органы и ТЦК и СП обеспечивают выполнение норм военного времени и призывают граждан к правосознательному поведению и конструктивному взаимодействию с представителями силовых структур.

Напомним, недавно в Кременчуге Полтавской области мужчина из травматического пистолета выстрелил в ногу служащему ТЦК. Его задержали, следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.