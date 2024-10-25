"Совершил наезд автомобилем": в ТЦК отреагировали на скандал с применением баллончика в Харькове

В пятницу, 25 октября, в сети появилось видео, на котором работники ТЦК якобы залили баллончиком мужчину, которого признали официально умершим. Военнослужащие обнародовали свою позицию.

Так, в Харьковском областном ТЦК и СП указали, что мужчина совершил наезд на военнослужащих и злостно уклонялся от службы, после чего его задержали.

Что этому предшествовало В Харькове работники ТЦК якобы залили баллончиком мужчину, которого признали умершим

Нападение на военных в Харькове

Так, в ТЦК рассказали, что 25 октября в Харькове было совершено нападение на военнослужащих.

Этот позорный криминальный поступок совершил гражданин, который находился за рулем и дерзко отказался выполнить законные требования предоставить свои военно-учетные документы для проверки. Затем этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько автомашин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав трех военнослужащих,

– рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что мужчину задержали правоохранители, сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия. В то же время угрозы жизни работников ТЦК нет, им оказывают медицинскую помощь.

В Харьковском ТЦК добавили, что правонарушитель вел прямую трансляцию в социальной сети отдельных эпизодов спровоцированного им конфликта с вероятной целью дискредитации военнослужащих и процесса мобилизации.

"Соответственно подобранные и отредактированные части видео сейчас распространяются враждебными и отдельными украинскими информационными ресурсами с комментариями и описаниями, которые искажают и перекручивают действительность", – отмечают там.

Прокуратура и омбудсмен уже отреагировали

Специализированная прокуратура в сфере обороны сообщила, что начала досудебное расследование по факту возможных противоправных действий военнослужащих ТЦК и СП в Харькове.

Осуществляется досудебное по факту возможных хулиганских действий со стороны должностных лиц Слободского РТЦК и СП Харькова, которые во время остановки транспортных средств и проверки военно-учетных документов, с особой дерзостью, нанесли телесные повреждения гражданину,

– сообщили там.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец написал, что его представительница выясняет обстоятельства инцидента, при котором, вероятно, работники ТЦК и СП применили спецсредства к мужчине, который отмечает, что он ошибочно был признан умершим и в судебном порядке опровергает это.

Отметим, что на видео мужчина утверждает, что не обновил данные, потому что из-за ошибки его якобы признали официально мертвым. Сейчас же он доказывает, что жив и восстанавливает документы.