Недавно в сеть попало видео, как российский оккупант отрезает голову украинскому пленнику. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что личность исполнителя этого военного преступления уже установлена.
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Почему разведка не называет имя военного преступника
Буданов заявил, что Главное управление разведки Украины располагает данными о военном преступнике, однако не будет говорить, кто он, где сейчас находится.
Давайте я сейчас вам все скажу, да? Этот человек это послушает и будет там сидеть и дальше. Кто он – мы знаем,
– ответил Буданов журналистам.
Те, кто делает такие вещи, "исчезают"
На самом деле, это не первое подобное преступление российских захватчиков. По словам Буданова, были и другие подобные случаи, однако они единичны. Но есть один важный момент – военные преступники, которые делали такие вещи с украинскими военными, больше не существуют.
Как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно – больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением,
– сказал глава ГУР.
На вопрос, помогла ли в этом украинская разведка, Буданов загадочно ответил, что "просто так произошло".
ГУР не подтверждала причастность ЧВК "Вагнера" к преступлению
- 12 апреля в сети появилось видео, как российский военный отрезает голову украинскому пленнику. Украина сразу открыла уголовное производство и начала устанавливать виновных в преступлении.
- Уже на следующий день, 13 апреля, правозащитник из Gulagu.net Владимир Осечкин вышел на связь со Сбежавшим в Норвегию наемником ЧВК "Вагнера" Андреем Медведевым. По его словам, тот узнал на видео своих "коллег-вагнеровцев".
- В тот же день омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что разведывательные органы уже "приблизительно знают", кто именно казнил украинского защитника и где именно это происходило.
- Лубинец отказался отвечать на вопрос, действительно ли это сделали наемники ЧВК "Вагнера". Он объяснил, что это детали, которые он публично не может распространять. Но отметил, что, по его мнению, "наша разведка сработала максимально эффективно".