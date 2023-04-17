Недавно в сеть попало видео, как российский оккупант отрезает голову украинскому пленнику. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что личность исполнителя этого военного преступления уже установлена.

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Почему разведка не называет имя военного преступника

Буданов заявил, что Главное управление разведки Украины располагает данными о военном преступнике, однако не будет говорить, кто он, где сейчас находится.

Давайте я сейчас вам все скажу, да? Этот человек это послушает и будет там сидеть и дальше. Кто он – мы знаем,

– ответил Буданов журналистам.

Те, кто делает такие вещи, "исчезают"

На самом деле, это не первое подобное преступление российских захватчиков. По словам Буданова, были и другие подобные случаи, однако они единичны. Но есть один важный момент – военные преступники, которые делали такие вещи с украинскими военными, больше не существуют.

Как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно – больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением,

– сказал глава ГУР.

На вопрос, помогла ли в этом украинская разведка, Буданов загадочно ответил, что "просто так произошло".

ГУР не подтверждала причастность ЧВК "Вагнера" к преступлению