Нещодавно у мережу потрапило відео, як російський окупант відрізає голову українському полоненому. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що особу виконавця цього воєнного злочину вже встановили.

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Чому розвідка не називає ім'я воєнного злочинця

Буданов заявив, що Головне управління розвідки України має дані про воєнного злочинця, проте не буде говорити, хто він де він зараз перебуває.

Давайте я зараз вам все скажу, так? Ця людина це послухає і буде там сидіти далі. Хто він – ми знаємо,

– відповів Буданов журналістам.

Ті, хто роблять такі речі, "зникають"

Насправді це не перший подібний злочин російських загарбників. За словами Буданова, були й інші подібні випадки, проте вони поодинокі. Але є один важливий момент – воєнні злочинці, які робили такі речі з українськими військовими, більше не існують.

Якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням,

– сказав очільник ГУР.

На запитання, чи "допомогла" в цьому українська розвідка, Буданов загадково відповів "просто так сталося".

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