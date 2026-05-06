Человек, изменивший журналистику навсегда: умер основатель CNN Тед Тернер

Американский медиамагнат, предприниматель и меценат Тед Тернер умер 6 мая в возрасте 87 лет. Тернер вошел в историю как основатель CNN – первого в мире круглосуточного новостного канала.

Об этом сообщила его компания Turner Enterprises, как пишет CNN.

Что известно о Теде Тернере?

Глава и CEO CNN Worldwide Марк Томпсон назвал Тернера харизматичным и смелым лидером, который всегда полагался на собственную интуицию. По его словам, влияние основателя на компанию и индустрию останется определяющим.

Справка: CNN – одна из крупнейших в мире новостных сетей. Именно телеканал CNN стал первым в мире, который вел эфир круглосуточно. CNN смотрят и читают по всему миру, общая аудитория насчитывает более 2 миллиарда человек.

Предприниматель создал мощную медиаимперию, в которую входили, в частности, телеканалы WTBS и TNT, а также спортивные активы, среди которых бейсбольный клуб Atlanta Braves. Позже он продал эти активы корпорации Time Warner.

Кроме бизнеса, Тернер активно занимался благотворительностью. Он основал Фонд ООН, поддерживал инициативы по уменьшению ядерной угрозы и экологические проекты, в частности восстановление популяции бизонов в США.

Интересным элементом его наследия стало так называемое "видео на конец света" – запись гимна Nearer, My God, to Thee, который планировали транслировать в эфире CNN в случае глобальной катастрофы. Запись долгое время оставалась внутренней и стала известной только после утечки в 2015 году.

В 1991 году журнал Time признал Тернера "Человеком года" за его влияние на мировые медиа. Сам он считал запуск CNN своим главным достижением.

В 2018 году бизнесмен сообщил о диагнозе – деменция с тельцами Леви. В начале 2025 года он также проходил лечение от пневмонии.

Справка: деменция с тельцами Леви – это прогрессирующее заболевание мозга, сочетающее симптомы болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Оно характеризуется накоплением аномальных белковых включений – телец Леви – в нейронах мозга, что приводит к когнитивным, двигательным и поведенческим нарушениям.

У Тернера остались пятеро детей, 14 внуков и двое правнуков.

