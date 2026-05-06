Про це повідомила його компанія Turner Enterprises, як пише CNN.

Що відомо про Теда Тернера?

Голова та CEO CNN Worldwide Марк Томпсон назвав Тернера харизматичним і сміливим лідером, який завжди покладався на власну інтуїцію. За його словами, вплив засновника на компанію та індустрію залишиться визначальним.

Довідка: CNN – одна з найбільших у світі новинних мереж. Саме телеканал CNN став першим у світі, який вів ефір цілодобово. CNN дивляться та читають по усьому світі, загальна аудиторія нараховує понад 2 мільярди людей.

Підприємець створив потужну медіаімперію, до якої входили, зокрема, телеканали WTBS і TNT, а також спортивні активи, серед яких бейсбольний клуб Atlanta Braves. Пізніше він продав ці активи корпорації Time Warner.

Окрім бізнесу, Тернер активно займався благодійністю. Він заснував Фонд ООН, підтримував ініціативи зі зменшення ядерної загрози та екологічні проєкти, зокрема відновлення популяції бізонів у США.

Цікавим елементом його спадщини стало так зване "відео на кінець світу" – запис гімну Nearer, My God, to Thee, який планували транслювати в ефірі CNN у разі глобальної катастрофи. Запис довгий час залишався внутрішнім і став відомим лише після витоку у 2015 році.

У 1991 році журнал Time визнав Тернера "Людиною року" за його вплив на світові медіа. Сам він вважав запуск CNN своїм головним досягненням.

У 2018 році бізнесмен повідомив про діагноз – деменція з тільцями Леві. На початку 2025 року він також проходив лікування від пневмонії.

Довідка: деменція з тільцями Леві – це прогресуюче захворювання мозку, що поєднує симптоми хвороби Альцгеймера та хвороби Паркінсона. Воно характеризується накопиченням аномальних білкових включень – тілець Леві – у нейронах мозку, що призводить до когнітивних, рухових і поведінкових порушень.

У Тернера залишилися п’ятеро дітей, 14 онуків і двоє правнуків.

