Об этом сообщают российские пропагандистские каналы "РЕН ТВ" и "Первый канал".

Что известно о пропагандисте Алексее Пиманове и его антиукраинской деятельности?

Как пишут российские СМИ, у Алексея Пиманова не выдержало сердце. Пропагандисту было 64 года.

Невозможная потеря для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким,

– пишет пропагандистский "Первый канал".

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года. При жизни он отметился как ведущий правовой телевизионной программы "Человек и закон" на "ОРТ" и "Первом канале", эту программу он вел около 30 лет.

Кроме того, Пиманов был президентом АО "ТО "Красная звезда" с 2013 года. Также оккупант был режиссером, продюсером, сценаристом и журналистом.

Основатель ООО "Пиманов и партнеры" и ряда других компаний, занимающихся производством телевизионных программ и фильмов. В 1996 – 2010 годах возглавлял телекомпанию "Останкино".

8 апреля 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Пиманов был включен в санкционный список стран Евросоюза как пропагандист и глава медиахолдинга, который регулярно распространяет дезинформацию о военной агрессии России против Украины, а также за угрозу целостности, суверенитета и независимости Украины.

Также Евросоюз отмечает, что Пиманов был режиссером и продюсером пропагандистского фильма "Крым", в котором оправдывается и прославляется незаконная аннексия Крымского полуострова Россией.

Подобные санкции против Алексея Пиманова ввели Украина, Канада, Великобритания, Швейцария и Новая Зеландия.

