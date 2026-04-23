Об этом сообщают российские пропагандистские каналы "РЕН ТВ" и "Первый канал".
Как пишут российские СМИ, у Алексея Пиманова не выдержало сердце. Пропагандисту было 64 года.
Невозможная потеря для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким,
– пишет пропагандистский "Первый канал".
Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года. При жизни он отметился как ведущий правовой телевизионной программы "Человек и закон" на "ОРТ" и "Первом канале", эту программу он вел около 30 лет.
Кроме того, Пиманов был президентом АО "ТО "Красная звезда" с 2013 года. Также оккупант был режиссером, продюсером, сценаристом и журналистом.
Основатель ООО "Пиманов и партнеры" и ряда других компаний, занимающихся производством телевизионных программ и фильмов. В 1996 – 2010 годах возглавлял телекомпанию "Останкино".
8 апреля 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Пиманов был включен в санкционный список стран Евросоюза как пропагандист и глава медиахолдинга, который регулярно распространяет дезинформацию о военной агрессии России против Украины, а также за угрозу целостности, суверенитета и независимости Украины.
Также Евросоюз отмечает, что Пиманов был режиссером и продюсером пропагандистского фильма "Крым", в котором оправдывается и прославляется незаконная аннексия Крымского полуострова Россией.
Подобные санкции против Алексея Пиманова ввели Украина, Канада, Великобритания, Швейцария и Новая Зеландия.
Недавно в России умер создатель ракеты "Циркон"
В России 5 апреля на 75-м году жизни умер Александр Леонов, создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон". Этой ракетой россияне неоднократно били по Украине за время полномасштабной войны.
При жизни Леонов был председателем и генеральным конструктором "Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения". Также оккупант руководил проектами в ракетно-космической отрасли.