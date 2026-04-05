Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

К теме Написал пропагандистскую книгу "СВОими глазами": в Украине ликвидировали Z-активиста Шарапова

Что известно о смерти Александра Леонова?

О смерти Александра Леонова российским журналистам сообщили осведомленные источники. Оккупант умер на 75-м году жизни.

До своего ухода в мир иной Леонов был главой и генеральным конструктором АО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" (Реутов в Московской области). Предприятие является одним из ключевых в ракетно-космической отрасли России.

Именно Леонов является создателем гиперзвуковой ракеты "Циркон", которой оккупанты неоднократно били по Украине после полномасштабного вторжения в 2022 году. Журналисты The Moscow Times написали, что в конце января Леонов отчитался о резком увеличении производства "Цирконов" по итогам 2025 года

По данным российских СМИ, Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. В 1975 году россиянин окончил Московский авиационный институт по специальности "летательные аппараты" и с того же года работал в Центральном конструкторском бюро машиностроения (с 1983-го – "НПО машиностроения"), пройдя путь от инженера-конструктора до руководителя предприятия.

Гендиректором этой корпорации Леонов был назначен в ноябре 2007 года. Он руководил проектными работами по созданию космических систем и ракетных комплексов, участвовал в разработке и принятии на вооружение комплексов "Гранит", "Вулкан", "Бастион" с ракетой "Оникс", а также в работах по перспективным гиперзвуковым аппаратам.

Под руководством Леонова было выведено на орбиту 2 аппарата радиолокационного наблюдения "Кондор-Э". Также россиянин участвовал в производстве боевого оборудования для межконтинентальных баллистических ракет "Авангард".

С 2011 года Леонов заведовал кафедрой "Аэрокосмические системы" МГТУ им. Баумана, был профессором и доктором технических наук.

Когда в последний раз враг обстреливал Украину ракетами "Цикрон"?