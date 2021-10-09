Teder Papers: бизнес одного из богатейших эстонцев успешно функционирует в оккупированном Крыму

Pandora Papers и Panama Papers раскрыли немало оффшорных схем по всему миру. Одним из фигурантов этого дела оказался предприниматель из Эстонии Хиллари Тедер, который якобы имеет бизнес в Крыму вопреки санкциям ЕС.

Компания Arricano, принадлежащая Тедеру, построила в Крыму в 2014 году торговый центр "Южная Галерея". Он продолжил работу даже после оккупации, а сам бизнесмен открыл еще ряд торговых центров в Киеве, Запорожье, Кривом Роге.

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Сразу после оккупации полуострова Тедер, вероятно, выстроил целую схему. Заказчиком строительства "Южной Галереи" в Симферополе выступило крымское ООО "Вояж Крым". Его основателем был ООО "Зеленый город" с российского Санкт-Петербурга, а одним из его владельцев – украинская фирма "Грандинвест". Конечным бенефициаром "Грандинвест" является компания Arricano Хиллари Тедера.

Крымский бизнес Тедера

Однако в переписке со своим юридическим консультантом эстонец открыто назвал крымскую фирму "Вояж" дочерней и жаловался на санкции Евросоюза. Бизнесмен планировал взять кредит на полуострове, но найти деньги удалось только в 2017 году.

Российский государственный банк ВТБ согласился дать финансирование только на одно полугодие 2018 года. Таким образом Тедеру удалось сохранить свой бизнес на оккупированной территории.

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что торговый центр эстонскому предпринимателю нужен, чтобы "отмывать" деньги. Это распространенная практика, которую осуществлял, например, Владимир Костантинов или Сергей Аксенов.

В чем вообще проблема крымской недвижимости? Она не дает большого дохода. Это рискованная инвестиция. Мы имеем недвижимость и просто прокачиваем через нее средства, а пишем это как якобы доход. Борис Бабин Экс-представитель президента Украины

В 2018 году компания Arricano обнародовала годовой финансовый отчет, где представила все данные по ТРЦ "Южная Галерея" в Крыму. На сайте Лондонской фондовой биржи тоже указано, что компания владеет торговым центром в Симферополе.

Однако в апреле 2021 года схема работы Тедера в Крыму существенно изменилась. ООО "Вояж" перерегистрировали непосредственно на Гиллера Тедера с юридическим адресом на материковой Украине.

В Эстонии в деятельности бизнесмена признаков правонарушения не видят. Генпрокуратура отказалась открывать производство из-за отсутствия доказательств, что санкции ЕС были действительно нарушены.



Проект ТРЦ "Южная Галерея" в Крыму / Фото с сайта Project industry ltd

Бабин отметил, что эстонским властям трудно открыть производство против самого богатого клиента и налогоплательщика. По информации местного издания Aripaev, Тедер 8 раз входил в тройку самых богатых бизнесменов Эстонии. Он также финансирует 4 главные политические партии страны.

"Южная Галерея" работает в Крыму и сейчас. В ней представлены европейские бренды, которые платят ренту, а компания – налоги власти оккупированного Россией полуострова. Это нарушение украинского законодательства, финансовая поддержка оккупационной администрации.

Дела против чиновников в Евпатории

В Крыму прошли обыски в подконтрольных России горсовете и администрации Евпатории. Руководительницу городского совета Олесю Харитоненко подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело касается изменения целевого назначения земельного участка под строительство жилого дома. Глава администрации Евпатории Роман Тихончук проходит свидетелем по уголовному делу.

Тюремный срок "Свидетелям Иеговы"

В Крыму зафиксировали немало случаев, когда верующие попали за решетку. "Свидетелей Иеговы" на оккупированной Россией территории считают экстремистами. На полуострове активно открывают дела по обвинению в религиозной деятельности, даже если это были богослужения через интернет.

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