Тегеран засыпало снегом, закрыли аэропорт, но люди радуются: красноречивые фото
Неожиданно сильный снегопад был в столице Ирана Тегеране в воскресенье, 19 января. Непогода заставила остановить работу аэропортов, ведь видимость -– лишь примерно 300 метров. Несмотря на это сами иранцы снегу скорее радуются.
Аэропорты частично прекратили работу и ожидают улучшения погодных условий. Об этом рассказали в информационном агентстве IRNA.
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Видео из Ирана неожиданного снегопада:
Заметим, что в Иране зимы не такие морозные, как в Украине (зима 2019 – 2020 года, скорее, исключение).
- В центре страны самое холодное - это до 10 градусов ниже нуля, на севере – до минус 20 градусов. Однако южнее Тегерана, где и живет больше всего людей, зимой температура колеблется между +10 и +20 градусов.
Удивительные фото снега в Иране (агентство ISNA):
Иранцы в соцсетях пишут, что очень любят снег и ждут его с нетерпением. Даже несмотря на то, что в непогоду обычно перестает работать транспорт, школы и садики.
Смотрите еще красноречивые фото снегопада в Иране (агентство ISNA):
Тем временем в Украине – аномальная погода: причины и последствия самой теплой зимы десятилетия – в материале 24 канала.