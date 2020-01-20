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      Тегеран засыпало снегом, закрыли аэропорт, но люди радуются: красноречивые фото

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      Снег в Иране / ISNA

      Неожиданно сильный снегопад был в столице Ирана Тегеране в воскресенье, 19 января. Непогода заставила остановить работу аэропортов, ведь видимость -– лишь примерно 300 метров. Несмотря на это сами иранцы снегу скорее радуются.

      Аэропорты частично прекратили работу и ожидают улучшения погодных условий. Об этом рассказали в информационном агентстве IRNA.

      Читайте также: Снегопад в Канаде побил 20-летний рекорд: люди передвигаются на лыжах

      Видео из Ирана неожиданного снегопада:

      Заметим, что в Иране зимы не такие морозные, как в Украине (зима 2019 – 2020 года, скорее, исключение).

      • В центре страны самое холодное - это до 10 градусов ниже нуля, на севере – до минус 20 градусов. Однако южнее Тегерана, где и живет больше всего людей, зимой температура колеблется между +10 и +20 градусов.

      Удивительные фото снега в Иране (агентство ISNA):

       

       

      Иранцы в соцсетях пишут, что очень любят снег и ждут его с нетерпением. Даже несмотря на то, что в непогоду обычно перестает работать транспорт, школы и садики. 

      Смотрите еще красноречивые фото снегопада в Иране (агентство ISNA):

       

       

      Тем временем в Украине – аномальная погода: причины и последствия самой теплой зимы десятилетия – в материале 24 канала. 

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      19 января
      1623
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ближний Восток Иран Погода
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