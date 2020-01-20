Тегеран засыпало снегом, закрыли аэропорт, но люди радуются: красноречивые фото

Неожиданно сильный снегопад был в столице Ирана Тегеране в воскресенье, 19 января. Непогода заставила остановить работу аэропортов, ведь видимость -– лишь примерно 300 метров. Несмотря на это сами иранцы снегу скорее радуются.

Аэропорты частично прекратили работу и ожидают улучшения погодных условий. Об этом рассказали в информационном агентстве IRNA.

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Видео из Ирана неожиданного снегопада:

Снег в городах Ирана Фотографии фотографов Ирны из разных городов pic.twitter.com/brFz53xavB - Информационное агентство IRNA (@ IRNA_1313) 19 января 2020 г.

# Иран : воскресенье

Сегодня молодые люди в городе Хой проявляют свою ненависть, бросая снег в чиновников. Pic.twitter.com/zbcORrOHw0 - Navid (@ Navid2019) 19 января 2020 г.

Заметим, что в Иране зимы не такие морозные, как в Украине (зима 2019 – 2020 года, скорее, исключение).

В центре страны самое холодное - это до 10 градусов ниже нуля, на севере – до минус 20 градусов. Однако южнее Тегерана, где и живет больше всего людей, зимой температура колеблется между +10 и +20 градусов.

Удивительные фото снега в Иране (агентство ISNA):

Иранцы в соцсетях пишут, что очень любят снег и ждут его с нетерпением. Даже несмотря на то, что в непогоду обычно перестает работать транспорт, школы и садики.

Смотрите еще красноречивые фото снегопада в Иране (агентство ISNA):