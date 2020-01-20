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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
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      Тегеран засипало снігом, закрили аеропорт, але люди радіють: промовисті фото

      652 Читать новость на русском
      Сніг в Ірані / ISNA

      Несподівано сильний снігопад був у столиці Ірану Тегерані в неділю, 19 січня. Негода змусила зупинити роботу аеропортів, адже видимість – лише приблизно 300 метрів. Попри це самі іранці снігу, скоріше, радіють.

      Аеропорти частково припинили роботу та очікують покращення погодних умов. Про це розповіли в інформаційному агентстві IRNA.

      Читайте також: Снігопад у Канаді побив 20-річний рекорд: люди пересуваються на лижах

      Відео з Ірану несподіваного снігопаду:

      Зауважимо, що в Ірані зими не такі морозні, як в Україні (зима 2019 – 2020 року, швидше, виняток).

      • У центрі країни найморозніше – це до 10 градусів нижче нуля, на півночі – до мінус 20 градусів. Однак південніше Тегерана, де й мешкає найбільше людей, взимку температура коливається між +10 та +20 градусів.

      Дивовижні фото снігу в Ірані (агентство ISNA):

       

       

      Іранці у соцмережах пишуть, що дуже люблять сніг та чекають його з нетерпінням. Навіть попри те, що в негоду зазвичай перестає працювати транспорт, школи та садочки. 

      Дивіться ще промовисті фото снігопаду в Ірані (агентство ISNA):

       

       

      Тим часом в Україні – аномальна погода: причини та наслідки найтеплішої зими десятиріччя – у матеріалі 24 каналу. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Погода Іран Близький Схід
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