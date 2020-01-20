Тегеран засипало снігом, закрили аеропорт, але люди радіють: промовисті фото

Несподівано сильний снігопад був у столиці Ірану Тегерані в неділю, 19 січня. Негода змусила зупинити роботу аеропортів, адже видимість – лише приблизно 300 метрів. Попри це самі іранці снігу, скоріше, радіють.

Аеропорти частково припинили роботу та очікують покращення погодних умов. Про це розповіли в інформаційному агентстві IRNA.

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Відео з Ірану несподіваного снігопаду:

حال خوش برف در شهرهای ایران | تصاویر عکاسان ایرنا از شهرهای مختلف pic.twitter.com/brFz53xavB — خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) January 19, 2020

#Iran : Sunday

Today, young people in Khoy city show their hatred by throwing snow at officials pic.twitter.com/zbcORrOHw0 — Navid (@Navid2019) January 19, 2020

Зауважимо, що в Ірані зими не такі морозні, як в Україні (зима 2019 – 2020 року, швидше, виняток).

У центрі країни найморозніше – це до 10 градусів нижче нуля, на півночі – до мінус 20 градусів. Однак південніше Тегерана, де й мешкає найбільше людей, взимку температура коливається між +10 та +20 градусів.

Дивовижні фото снігу в Ірані (агентство ISNA):

Іранці у соцмережах пишуть, що дуже люблять сніг та чекають його з нетерпінням. Навіть попри те, що в негоду зазвичай перестає працювати транспорт, школи та садочки.

Дивіться ще промовисті фото снігопаду в Ірані (агентство ISNA):

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