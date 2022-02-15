Тех, кто напал на журналистов УП, уже установили, – Монастырский

В Днепре 13 февраля неизвестные угрожали ножом съемочной группе издания "Украинская правда". Правоохранители уже установили лиц, причастных к нападению.

Об этом сообщил Денис Монастырский во время своего обращения, которое обнародовали 15 февраля.

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Все лица, причастные к нарушению прав журналистов, уже установлены и будут привлечены к предусмотренной законом ответственности,

– подчеркнул глава МВД.

В то же время министр внутренних дел напомнил, что по факту нападения на съемочную группу УП в Днепре правоохранители открыли два уголовных производства по статьям о:

препятствовании профессиональной деятельности журналистов;

угрозах или насилию в отношении журналистов.

Монастырский заявил, что тех, кто напал на журналистов УП, уже установили: смотрите видео

Нападение на журналистов УП: что известно

В Днепре группа неизвестных 13 февраля напала на съемочную группу "Украинской правды". Журналистам угрожали ножом и требовали удалить видео с камер.

Представители СМИ говорят, что злоумышленники сопровождали бизнесмена Александра Петровского, который известен в криминальных кругах под кличкой "Нарик".

На инцидент отреагировал и городской глава Днепра. Борис Филатов пообещал передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".

Ирина Венедиктова подчеркнула, что дала задание прокурорам немедленно включиться в работу.

Ранее журналисты отметили, что об этом случае знают правоохранители. Что именно снимала "Украинская правда" в аэропорту Днепра – неизвестно. На обнародованном видео действительно слышно, как представители СМИ жалуются полиции и объясняют ситуацию. "Здесь закрытая территория. Нельзя снимать", – восклицали люди рядом.

В Днепре напали на съемочную группу УП: смотрите видео