Тех, кто напал на журналистов УП, уже установили, – Монастырский
Источник:МВД Украины
В Днепре 13 февраля неизвестные угрожали ножом съемочной группе издания "Украинская правда". Правоохранители уже установили лиц, причастных к нападению.
Об этом сообщил Денис Монастырский во время своего обращения, которое обнародовали 15 февраля.
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Все лица, причастные к нарушению прав журналистов, уже установлены и будут привлечены к предусмотренной законом ответственности,
– подчеркнул глава МВД.
В то же время министр внутренних дел напомнил, что по факту нападения на съемочную группу УП в Днепре правоохранители открыли два уголовных производства по статьям о:
- препятствовании профессиональной деятельности журналистов;
- угрозах или насилию в отношении журналистов.
Монастырский заявил, что тех, кто напал на журналистов УП, уже установили: смотрите видео
Нападение на журналистов УП: что известно
- В Днепре группа неизвестных 13 февраля напала на съемочную группу "Украинской правды". Журналистам угрожали ножом и требовали удалить видео с камер.
- Представители СМИ говорят, что злоумышленники сопровождали бизнесмена Александра Петровского, который известен в криминальных кругах под кличкой "Нарик".
- На инцидент отреагировал и городской глава Днепра. Борис Филатов пообещал передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".
- Ирина Венедиктова подчеркнула, что дала задание прокурорам немедленно включиться в работу.
В Днепре напали на съемочную группу УП: смотрите видео