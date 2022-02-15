Про це повідомив Денис Монастирський під час свого звернення, яке оприлюднили 15 лютого.
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Усі особи, причетні до порушення прав журналістів, вже встановлені та будуть притягнуті до відповідальності передбаченої законом,
– наголосив глава МВС.
Водночас міністр внутрішніх справ нагадав, що за фактом нападу на знімальну групу УП в Дніпрі правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за статтями про:
- перешкоджання професійній діяльності журналістів;
- погрози або насильства щодо журналістів.
Монастирський заявив, що тих, хто напав на журналістів УП, уже встановили: дивіться відео
Напад на журналістів УП: що відомо
- У Дніпрі група невідомих 13 лютого напала на знімальну групу "Української правди". Журналістам погрожували ножем і вимагали видалити відеофайли з камер.
- Представники ЗМІ кажуть, що зловмисники супроводжували бізнесмена Олександра Петровського, який відомий у кримінальних колах під прізвиськом "Нарік".
- На інцидент відреагував і міський голова Дніпра. Борис Філатов пообіцяв передати УП усю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".
- Ірина Венедіктова наголосила, що дала завдання прокурорам негайно включитися у роботу.
У Дніпрі напали на знімальну групу УП: дивіться відео