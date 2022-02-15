Про це повідомив Денис Монастирський під час свого звернення, яке оприлюднили 15 лютого.

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Усі особи, причетні до порушення прав журналістів, вже встановлені та будуть притягнуті до відповідальності передбаченої законом,
– наголосив глава МВС.

Водночас міністр внутрішніх справ нагадав, що за фактом нападу на знімальну групу УП в Дніпрі правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за статтями про:

  • перешкоджання професійній діяльності журналістів;
  • погрози або насильства щодо журналістів.

Монастирський заявив, що тих, хто напав на журналістів УП, уже встановили: дивіться відео

Напад на журналістів УП: що відомо

  • У Дніпрі група невідомих 13 лютого напала на знімальну групу "Української правди". Журналістам погрожували ножем і вимагали видалити відеофайли з камер.
  • Представники ЗМІ кажуть, що зловмисники супроводжували бізнесмена Олександра Петровського, який відомий у кримінальних колах під прізвиськом "Нарік".
  • На інцидент відреагував і міський голова Дніпра. Борис Філатов пообіцяв передати УП усю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".
  • Ірина Венедіктова наголосила, що дала завдання прокурорам негайно включитися у роботу.

У Дніпрі напали на знімальну групу УП: дивіться відео