Зарождение противостояния

Техас – штат, известный своей историей независимости и желанием делать все больше. Но теперь он может стать главным локомотивом сопротивления идеям и планам президента США Джо Байдена, пишет The Guardian. Это зеркальное отражение того, как Калифорния делала то же самое во время каденции Дональда Трампа. А Калифорния – единственный штат, где населения больше, чем в Техасе.

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Только стойкость губернатора Гэвина Ньюсома и генпрокурора Калифорнии (сейчас – министра здравоохранения) Ксавье Бесерры в подаче судебных исков против Трампа относительно законов на оружие, миграции и прочего давало надежду демократам и их сторонникам. Даже в последний день Трампа на посту, было подано 9 (!) исков, пишет Politico.

Да, "Золотой Штат" дал Америке Никсона и Рейгана, но с тех пор стал в большей степени демократичным. Теперь "этот сапог уже на другой ноге". И ровно то же самое делает Техас.

Причем еще со времен Барака Обамы, на администрацию которого там подавали в суд 48 раз за два срока. А Байдена судебный иск ждал уже в январе, сразу после вступления в должность. Тогда республиканцы успешно заблокировали приостановку депортаций, а дальше за дело взялся генпрокурор Техаса Кен Пакстон.

Техас продолжает атаковать Байдена исками в суд / Фото Fierce Healthcare

Он начал просто лавину судебных обращений: от экологии до медицины и налогов и в целом – против планов Байдена. Также в январе Техас возглавил провальное движение по непризнанию результатов выборов президента США. Но эти усилия оказались напрасными. Все, что снискал себе "Штат одинокой звезды" – голос тех, кто выступает против власти демократов (и немного против демократии в целом – 24).

"Техас может стать базой для реакционных республиканских сил", – сказал в комментарии The Guardian Ларри Джейкобс, директор Центра изучения политики и управления в Университете Миннесоты. Федеральная политика в США становится все более идеологической в своих проявлениях, добавил он.

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Хотя в Техасе власть республиканцев постепенно слабнет: Байден проиграл там Трампу лишь 600 тысяч голосов! Впрочем, научный сотрудник Института Гувера при Стэнфорде Билл Уэлен предостерегает: "Флорида является штатом-качалкой (swing state – 24). Но Техас, как бы ни хотели в это верить демократы, таковым еще не является".

Как меняется Техас

Этому есть несколько объяснений. Из Калифорнии в Техас приезжает больше мигрантов, появляется больше образованных избирателей, которые склоняются к голосованию за Демпартию, и потенциально растет процент латиноамериканцев в крупнейших городских центрах. В ответ по крайней мере часть техасцев уходит в ультраправую оппозицию (но не факт, что там останется).

Островок трампизма в США

Техас остается протрамповским штатом, несмотря на описанные выше изменения. Это происходит, потому что республиканские власти придерживаются его взглядов. Как и их коллеги в других штатах, они эксплуатируют его бессодержательные призывы о мошенничестве и на базе этого создать новые правила для предстоящего голосования.

Предложенный законопроект "Сенатский закон-7" охватывал уточнения, что наблюдатели на участках могут и не могут делать, создает присягу для волонтеров, которые должны помогать избирателям. Голосовать в воскресенье предлагалось лишь с 13 до 21 часа (ограничивая традицию "души к избирательным участкам" в церквях). Таким образом, отменяется 24-часовое голосование, которое впервые применили в 2020 году в Хьюстоне (где процент демократов растет).

Техас – последний по легкости голосования в США / Карта Университета Иллинойса

И – самое главное – вводит уголовное наказание за отправку бюллетеней по почте. Именно так выиграл Джо Байден и именно на незаконности почтового голосования настаивали республиканцы. Если это таки примут, Техас станет штатом, где будет сложнее всего принять участие в голосовании.

Активисты объясняют, что такие ограничения усложнят возможности для голосования бедным людям и американцам из этнических меньшинств. "Черный кокус" и "Латиноамериканский клуб" уже провели свои встречи, чтобы обсудить "законодательство, которое непропорционально влияет" на их общины.

Демократы устроили демарш, поэтому принять в понедельник 31 мая проект не удалось. Но губернатор Грег Эбботт пообещал вернуть его на специальную сессию.

Протест против нового закона о запрете абортов в Техасе / Фото ACLU Texas

На другом фронте Эбботт подписал закон, запрещающий аборт после того, как сердцебиение плода можно зафиксировать или после шести недель. На это время женщины даже могут еще не знать, что беременны. Далее, законодательная идея об открытом ношении оружия и возможности его покупки без проверок, лицензии и тренировки, которую глава штата тоже обещал подписать.

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Демократы в Техасе говорят, что это работа "только одной фракции в республиканской партии", которая противоречит видению населения. "Синяя партия" считает, что"республиканцев накажут на выборах в следующем году".

"Все, что сейчас делают в Техасе, не пользуется бешеной популярностью. Я понимаю, что правое крыло партии хочет собрать свою базу и стать коллективным Трампом 2.0, но внутри партия раздробленная", – сказал главный стратег Демпартии Техаса Люк Уорфорд. Зимой, во время лютого снежного шторма, погибло 111 человек, а 4 млн техасцев не имели в своих домах воды, тепла, света.

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Для республиканцев это не было главным вопросом во время сессии местных собраний. Фанатов Трампа там действительно хватает: Тед Круз, его коллега-сенатор Джон Корнин (спрашивал, почему Байден должен быть во главе).

Губернатор-лейтенант Техаса Дэн Патрик обещал 1 млн долларов за доказательства мошенничества на выборах президента. Конгрессмен Луи Гомер занижал ужасность нападения на Капитолий 6 января. Но также он критиковал своих за провал голосования, чему "нет оправдания".

Новая битва при Аламо: кто победит в Техасе

Перед специальной сессией демократы и республиканцы максимально мобилизуют своих сторонников. "Красная партия" контролирует обе палаты местного Конгресса. Она тайно доделывала проект за закрытой дверью, что разозлило "синих".

Сначала были приняты две разные версии! Перед финальным (как тогда казалось – 24) голосованием напряжение достигло апогея. Многие в комитете текста вообще не видели, а на принятие было менее 48 часов. Тогда у демократов и родилась идея демарша. Дебаты были искусственно ограничены, что стало последней каплей.

Члены, возьмите свой ключ и незаметно покиньте палату. Не идите в галерею, оставьте здание,

– написал лидер демократов Крис Тернер в 22:35.

Почти в 23:00 31 мая, более 50 демократов вышли из сессионного зала, хотя изначально голосовать против планировали только 30 из них. 14 демократов остались на своих местах.

Церемония у здания миссии Аламо / Фото Army.mil

Демократ Джон Басе III на пресс-конференции сравнил ситуацию с битвой при Аламо – одном из самых известных событий, которые произошли в Техасе. "Это Техас, это Аламо! Мы сделаем все возможное, чтобы прекратить подавление выборов".

Республиканцы признали, что у них нет кворума, но обвинили оппонентов в том, что они "ушли, не закончив работу". После этого, демократы собрались в церкви, куда ходят преимущественно темнокожие техасцы в нескольких километрах от Капитолия.

"У нас не было выбора, кроме как прибегнуть к крайним мерам, чтобы защитить наших избирателей и их избирательные права", – сказал NYT Крис Тернер. Выбор церкви был сигналом, что ограничения касаются в первую очередь цветных американцев. Губернатор Эбботт пригрозил остановить финансирование избирательного органа.

Битва при Аламо

Поворотное событие Техасской революции 1836 года, с 23 февраля по 6 марта. Техасская армия поселенцев отбивалась от гораздо больших мексиканских войск в католической миссии Аламо. Техасом тогда владела именно Мексика. Президент Лопес де Санта-Анна лично возглавил вторжение. Солдаты взяли миссию, но лишь с третьей попытки, потеряв до 600 человек убитыми. Техас пошел в контратаку, захватив в плен лидера Мексики. Территория обрела независимость, а затем присоединилась к США.

Внесение законопроекта потребует его рассмотрения с нуля, и только этот процесс займет недели. Есть вариант, что текст может стать даже еще более строгим, по данным NYT. И так происходит не только в Техасе, но и в Айове, Джорджии, Неваде, Флориде – в штатах, которые выступали против победы Байдена. Новый пересчет голосов был объявлен в Аризоне.

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На самом деле все это театр, включая объяснения республиканцев о "безопасности выборов". Точность результатов была неоднократно доказана, признаков мошенничества найдено не было. Известно, что практика подавления выборов имеет в Техасе долгую историю. Последнее исследование Университета Северного Иллинойса поставило Техас на последнее место по легкости голосования.