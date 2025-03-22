Техника на Усадьбе Зеленских выполняет работы по консервации здания от разрушений, – полиция

21 марте владелец Усадьбы Зеленских с разрешения суда и под контролем полиции начал работы по консервации здания от внешнего воздействия и разрушений.

Об этом сообщает Департамент охраны культурного наследия (ДОКС) столичной мэрии и призывает не препятствовать процессу восстановления памятника и не манипулировать ситуацией.

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Идут работы по консервации Усадьбы Зеленских

"Департамент охраны культурного наследия сообщает, что 21 марта владельцем были начаты работы на Усадьбе Зеленского, направленные на консервацию остатков усадьбы для защиты от внешнего воздействия и разрушений. По информации владельца здания, 12 марта 2025 Шевченковский районный суд города Киева частично снял запрет на пользование имуществом для проведения работ, направленных на консервацию конструктивных элементов здания. ДОКС отмечает, что любые попытки препятствовать процессу восстановления памятника или манипулировать ситуацией неприемлемы", – говорится в сообщении на сайте КГГА.

Постановление суда / Фото ДОКС

По информации департамента, суд разрешил проведение следующих работ:

уборка тротуара от строительного мусора путем его перемещения в пределы фундамента здания;

складирование в пределах фундамента остатков здания, обустройство временного накрытия для защиты и сохранения остатков здания от воздействия осадков, ветра и температурных изменений;

обустройство временных конструкций для содержания части фасадной стены, оставшейся, и ее защиты от разрушения, падения и возможного травмирования прохожих.

Контроль работ, проводимых на Усадьбе Зеленских, и их соответствие постановлению суда контролирует полиция. Соответствующую информацию полиция города Киева предоставила на своих официальных источниках, отмечают в КГГА.

Полиция контролирует проведение работ / Скриншот

"Напоминаем, что Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации подписал с владельцами здания Меморандум о его восстановлении. Документ закрепляет обязательства владельцев вернуть здание в аутентичный вид и провести все необходимые реставрационные работы за собственные средства. С этой целью предусмотрено проведение исследований технического состояния объекта и разработка научно-проектной документации для его реставрации", – отмечают в ДОКС.

Как известно, Усадьба Зеленских, расположена в Киеве на улице Конинского, 22, была построена в 1890 году. Минкульт признал здание памятником архитектуры только после того, как его начали разрушать.

Как сообщалось, 23 июля 2024 года Департамент охраны культурного наследия КГГА обязал владельца вернуть усадьбу в состояние, в котором она находилась до повреждения, о чем был заключен соответствующий Меморандум.