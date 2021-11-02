Об этом в эфире 24 каналу рассказал волонтер и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Согласно его информации, статьи американских СМИ о наращивании войск на границе могли заказать из России.

Обратите внимание Фото есть, но нет сравнения, – ГУР прокомментировало снимок Politico о стягивании войск Россией

Россияне пытаются поднять панику

На комментарий ведущей о том, что опубликованная статья американского издания может быть заказана Россией, Михаил Макарук ответил: "Это так и есть". Основные столбы по проведению информационно-психологических операций (ИПСО) по территории Украины, по словам волонтера, сожглись раньше.

Техника никуда не исчезала. Если мы говорим о дислокации войск в Ельне, то до украинской границы по прямой там больше 200 километров. Уже опасаться должна Беларусь, где до границы 50 километров. Михаил Макарук Спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm

Михаил Макарук отметил, что сейчас говорится о "классике информационно-психологических операций". Он отметил, что россияне пытаются поднять панику и шум, особенно в Украине. Поднимать волну СМИ – благодаря классическому перемещению техники самым дешевым способом – железной дорогой.

У России есть свои лоббисты в СМИ

Если тайная передислокация есть, то об этом никто не будет говорить. Оно будет двигаться ночью, чтобы меньше людей видело, пояснил представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Речь идет о технике, которая перемещается не походным маршем в боевом состоянии, а на платформах железной дороги. Это классическая попытка демонстрации перекидывания войск и техники.

Что касается издания Politico и некоторых кругов из США, то вспомним журналиста The New York Times Эндрю Крамера – россияне тоже научились эволюционировать, у них есть свои лоббисты в СМИ. Они задают тему, чтобы нагнать на нас панику. Михаил Макарук Спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm

Информация СМИ о наращивании войск – элемент для того, чтобы поднимать еще большую панику внутри страны на фоне откровенной энергетической войны России против Украины и стран ЕС, отметил волонтер.

Макарук о статьях касательно войск России на границе: смотрите видео

Вероятное скопление войск России на границе: коротко