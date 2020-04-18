Техника войны: Презентация проекта базы ВМС для Зеленского. Патент на мощный вертолет

В свежем выпуске программы "Техника войны" – Владимиру Зеленскому в Бердянске презентовали проект будущей базы ВМС. На ней должны дислоцироваться 2 дивизиона бронированных арт-катеров и 1 подразделение патрульных Mark-6 от США. Украинская авиационная компания "Вектор" получила патент на модель многоцелевого вертолета ВМ-4 "Шмель" с 2 двигателями в 145 лошадиных сил каждый.

Также в выпуске:

Не любой хорошо подготовленный воин психологически готов к реальности боевых действий. Вид травм и ранений может вызвать ошибки фронтовых медиков-новичков. Поэтому в тылу их готовят на тренажерах, максимально приближенные к реальным условиям. Недавно военные медики в Харькове учились обеспечивать искусственную вентиляцию легких с помощью специального тренажера. Подробнее – смотрите в программе "Техника войны".

Интересно Возвращение в Украину работников "Укроборонпрома". Боевые машины для ВСУ

Главные новости Украины:

► Санитарный катер "Сокаль" подготовили для изоляции инфицированных COVID-19 с других кораблей. Он снабжен кислородными ингаляторами, дезинфицирующими средствами и необходимыми медикаментами для оказания помощи. Судно имеет операционную и 2 изолятора.

► В Донецком гарнизоне во время учений взорвался 82-миллиметровый миномет. Солдат роты специального назначения погиб, а 8 военнослужащих получили травмы. Следователи ГБР выясняют причины трагедии.

► Для испытаний отечественных крылатых ракет Р-360 "Нептун", 2 несамоходные баржи Вооруженным Силам Украины передало Украинское Дунайское пароходство.

► В "Укроборонпроме" подтвердили, что из-за снижения финансирования на Павлоградском химическом заводе уволили 687 работников. Это может привести к остановке ракетной отрасли. Предприятие производит, перерабатывает и утилизирует ракетное топливо. Также здесь могут продлевать ресурс боеприпасов и производить взрывчатку.

► Николаевский бронетанковый завод передал Министерству обороны 8 отремонтированных разведывательных дозорных машин БРДМ-2Л1. Техника оснащена новыми средствами навигации и связи, а также тепловизионной системой ночного управления.

► Посольство США в Украине передало нашей армии специальные машины на базе внедорожников Toyota Land Cruiser 70. Точное количество не известно, однако на фото заметили 5 единиц.

► В украинской армии строят уже второй учебный комплекс "Бой в урбанизированной местности". Объект возводят на Николаевщине для 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений.

Главные новости мира:

• В Китае испытали новейший автомат QBZ 191 калибра, созданный по классической схеме. Образец разрабатывается с 3 стволами различной длины: для экипажей боевых машин, для пехотинцев, а также марксменов отделений.

• Вооруженные силы Великобритании приобрели 4 наземные системы Rheinmetall Mission Master-Cargo. Они станут составной частью программы роботизированного взвода, которая должна определить степень повышения боевой эффективности подразделений благодаря беспилотникам.

• Компания KIA Motors заключила контракт на поставку корейской армии крупной партии среднетоннажных грузовиков. Примерно 10 тысяч бронированных и без брони автомобилей обойдутся местным военным в 1,4 миллиарда долларов. Начало поставки образцов нового поколения запланирован на 2024года.

• Российская армия получила первые танки с кондиционером. Т-90М созданные в рамках опытно-конструкторских работ "Прорыв-3", должны были передать еще 2018 года. Вместо обещанной "арматуры" Таманская дивизия получила несколько бронепоездов, которые в действительности являются очередной модернизацией Т-72.

• ВМС Польши ввели в боевой состав новый рейдовый буксир Gniewko проекта B-860. Судно имеет водоизмещение 490 тонн, а экипаж составляет 10 человек. Длина 29,2 метра и ширина 10,4 метра позволяют ему хорошо маневрировать в портах и ​​базах.

Обратите внимание Мощный "Козак-2М1" принят на вооружение. Новая партия БМП-1 для ВСУ

• На новейшем китайском вертолетоносцев проекта Type-075 произошел пожар. Вероятно, пламя вспыхнуло на нижних палубах кормовой части.

• Во Франции разбился военный вертолет AS 532 Cougar 5 полка. Двое членов экипажа погибли, а 5 получили ранения.

• Компания Boeing сообщила об успешном первом полете истребителя F-15QA для военно-воздушных сил Катара.