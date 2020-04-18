Техніка війни: Презентація проєкту бази ВМС для Зеленського. Патент на потужний вертоліт
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Володимиру Зеленському в Бердянську презентували проєкт майбутньої бази ВМС. На ній має дислокуватися 2 дивізіони броньованих арткатерів і 1 підрозділ патрульних Mark-6 від США. Українська авіаційна компанія "Вектор" отримала патент на модель багатоцільового вертольота ВМ-4 "Джміль" з 2 рушіями у 145 кінських сил кожний.
Також у випуску:
Не будь-який добре підготовлений воїн психологічно готовий до реальності бойових дій. Вигляд травм і поранень може спричинити помилки фронтових медиків-новачків. Тому в тилу їх готують на тренажерах, що максимально наближені до реальних умов. Нещодавно військові медики у Харкові вчилися забезпечувати штучну вентиляцію легень за допомогою спеціального тренажера. Детальніше – дивіться у програмі "Техніка війни".
Цікаво Повернення в Україну працівників "Укроборонпрому". Бойові машини для ЗСУ
Головні новини України:
► Санітарний катер "Сокаль" підготували для ізоляції інфікованих COVID-19 з інших кораблів. Він забезпечений кисневими інгаляторами, дезінфекційними засобами та необхідними медикаментами для надання допомоги. Судно має операційну та 2 ізолятори.
► В Донецькому гарнізоні під час навчань вибухнув 82-міліметровий міномет. Солдат роти спеціального призначення загинув, а 8 військовослужбовців дістали ушкодження. Слідчі ДБР з'ясовують причини трагедії.
► Для випробувань вітчизняних крилатих ракет Р-360 "Нептун", 2 несамохідні баржі Збройним Силам України передало Українське Дунайське пароплавство.
► В "Укроборонпромі" підтвердили, що через зниження фінансування на Павлоградському хімічному заводі звільнили 687 працівників. Це може призвести до зупинки ракетної галузі Підприємство виробляє, переробляє й утилізує ракетне паливо. Також тут можуть продовжувати ресурс боєприпасів та виробляти вибухівку.
► Миколаївський бронетанковий завод передав Міністерству оборони 8 відремонтованих розвідувальних дозорних машин БРДМ-2Л1. Техніка оснащена новими засобами навігації та зв'язку, а також тепловізійною системою нічного керування.
► Посольство США в Україні передало нашій армії спеціальні машини на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser 70. Точна кількість не відома, проте на фото помітили 5 одиниць.
► В українській армії будують вже другий навчальний комплекс "Бій в урбанізованій місцевості". Об'єкт зводять на Миколаївщині для 235-го міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів.
Головні новини світу:
• У Китаї випробували новітній автомат QBZ 191 калібру, створений за класичною схемою. Зразок розробляється із 3 стволами різної довжини: для екіпажів бойових машин, для піхотинців, а також марксменів відділень.
• Збройні сили Великобританії придбали 4 наземні системи Rheinmetall Mission Master-Cargo. Вони стануть складовою програми роботизованого взводу, яка має визначити ступінь підвищення бойової ефективності підрозділів завдяки безпілотникам.
• Компанія KIA Motors уклала контракт на постачання корейській армії великої партії середньотонажних вантажівок. Приблизно 10 тисяч броньованих та без броні автомобілів обійдуться місцевим військовим у 1,4 мільярда доларів. Початок постачання зразків нового покоління заплановано на 2024 рік.
• Російська армія має перші танки з кондиціонером. Т-90М створений в рамках дослідно-конструкторських робіт "Прорив-3", мали передати ще 2018 року. Замість обіцяної "Армати" Таманська дивізія отримала кілька панцерників, які насправді є черговою модернізацією Т-72.
• ВМС Польщі ввели до бойового складу новий рейдовий буксир Gniewko проєкту B-860. Судно має водотоннажність 490 тонн, а екіпаж складає 10 осіб. Довжина 29,2 метра та ширина 10,4 метра дозволяють йому добре маневрувати у портах та базах.
Зверніть увагу Потужний "Козак-2М1" прийнято на озброєння. Нова партія БМП-1 для ЗСУ
• На новітньому китайському вертолітоносці проєкту Type-075 сталася пожежа. Ймовірно, полум'я спалахнуло на нижніх палубах кормової частини.
• У Франції розбився військовий вертоліт AS 532 Cougar 5 полку. Двоє членів екіпажу загинули, а 5 дістали поранення.
• Компанія Boeing повідомила про успішний перший політ винищувача F-15QA для військово-повітряних сил Катару.
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