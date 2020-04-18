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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Техніка війни: Презентація проєкту бази ВМС для Зеленського. Патент на потужний вертоліт

      Техніка війни -

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Володимиру Зеленському в Бердянську презентували проєкт майбутньої бази ВМС. На ній має дислокуватися 2 дивізіони броньованих арткатерів і 1 підрозділ патрульних Mark-6 від США. Українська авіаційна компанія "Вектор" отримала патент на модель багатоцільового вертольота ВМ-4 "Джміль" з 2 рушіями у 145 кінських сил кожний.

      Також у випуску:

      Не будь-який добре підготовлений воїн психологічно готовий до реальності бойових дій. Вигляд травм і поранень може спричинити помилки фронтових медиків-новачків. Тому в тилу їх готують на тренажерах, що максимально наближені до реальних умов. Нещодавно військові медики у Харкові вчилися забезпечувати штучну вентиляцію легень за допомогою спеціального тренажера. Детальніше – дивіться у програмі "Техніка війни".

      Цікаво Повернення в Україну працівників "Укроборонпрому". Бойові машини для ЗСУ

      Головні новини України:

      ► Санітарний катер "Сокаль" підготували для ізоляції інфікованих COVID-19 з інших кораблів. Він забезпечений кисневими інгаляторами, дезінфекційними засобами та необхідними медикаментами для надання допомоги. Судно має операційну та 2 ізолятори.

      ► В Донецькому гарнізоні під час навчань вибухнув 82-міліметровий міномет. Солдат роти спеціального призначення загинув, а 8 військовослужбовців дістали ушкодження. Слідчі ДБР з'ясовують причини трагедії.

      ► Для випробувань вітчизняних крилатих ракет Р-360 "Нептун", 2 несамохідні баржі Збройним Силам України передало Українське Дунайське пароплавство.

      ► В "Укроборонпромі" підтвердили, що через зниження фінансування на Павлоградському хімічному заводі звільнили 687 працівників. Це може призвести до зупинки ракетної галузі Підприємство виробляє, переробляє й утилізує ракетне паливо. Також тут можуть продовжувати ресурс боєприпасів та виробляти вибухівку.

      ► Миколаївський бронетанковий завод передав Міністерству оборони 8 відремонтованих розвідувальних дозорних машин БРДМ-2Л1. Техніка оснащена новими засобами навігації та зв'язку, а також тепловізійною системою нічного керування.

      ► Посольство США в Україні передало нашій армії спеціальні машини на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser 70. Точна кількість не відома, проте на фото помітили 5 одиниць.

      ► В українській армії будують вже другий навчальний комплекс "Бій в урбанізованій місцевості". Об'єкт зводять на Миколаївщині для 235-го міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів.

      Головні новини світу: 

      У Китаї випробували новітній автомат QBZ 191 калібру, створений за класичною схемою. Зразок розробляється із 3 стволами різної довжини: для екіпажів бойових машин, для піхотинців, а також марксменів відділень.

      Збройні сили Великобританії придбали 4 наземні системи Rheinmetall Mission Master-Cargo. Вони стануть складовою програми роботизованого взводу, яка має визначити ступінь підвищення бойової ефективності підрозділів завдяки безпілотникам.

      Компанія KIA Motors уклала контракт на постачання корейській армії великої партії середньотонажних вантажівок. Приблизно 10 тисяч броньованих та без броні автомобілів обійдуться місцевим військовим у 1,4 мільярда доларів. Початок постачання зразків нового покоління заплановано на 2024 рік.

      Російська армія має перші танки з кондиціонером. Т-90М створений в рамках дослідно-конструкторських робіт "Прорив-3", мали передати ще 2018 року. Замість обіцяної "Армати" Таманська дивізія отримала кілька панцерників, які насправді є черговою модернізацією Т-72.

      ВМС Польщі ввели до бойового складу новий рейдовий буксир Gniewko проєкту B-860. Судно має водотоннажність 490 тонн, а екіпаж складає 10 осіб. Довжина 29,2 метра та ширина 10,4 метра дозволяють йому добре маневрувати у портах та базах.

      Зверніть увагу Потужний "Козак-2М1" прийнято на озброєння. Нова партія БМП-1 для ЗСУ

      На новітньому китайському вертолітоносці проєкту Type-075 сталася пожежа. Ймовірно, полум'я спалахнуло на нижніх палубах кормової частини.

      У Франції розбився військовий вертоліт AS 532 Cougar 5 полку. Двоє членів екіпажу загинули, а 5 дістали поранення.

      Компанія Boeing повідомила про успішний перший політ винищувача F-15QA для військово-повітряних сил Катару.

      Автор: Сергій Камінський
      Теги: авіація Володимир Зеленський Зброя Техніка війни
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