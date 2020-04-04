Техніка війни: Повернення в Україну працівників "Укроборонпрому". Бойові машини для ЗСУ

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – державний концерн "Укроборонпром" повернув своїх працівників в Україну. Зокрема, 14 співробітників Одеського авіаційного заводу успішно доправили з Уганди, де вони здійснювали ремонт і модернізацію навчально-бойових літаків. Житомирський бронетанковий завод передав українській армії партію відремонтованих бойових машин піхоти.

Також у випуску:

Станковий протитанковий гранатомет СПГ-9 прийняли на озброєння радянської армії ще у 1963 році. Однак ця зброя досі допомагає Україні протистояти проросійським силам на Донбасі. Детальніше про зразок – у випуску "Техніка війни".

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Головні новини України:

► Львівський державний авіаційно-ремонтний завод передав Повітряним Силам України капітально відремонтований винищувач МіГ-29МУ2. На літак встановили оновлені двигуни, новітню електроніку та авіоніку.

► Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" передав командуванню Сухопутних військ 3 модернізованих вертольоти Мі-8МТВ-1. Ця техніка призначена для виконання миротворчих місій ООН в одній з африканських країн.

► Наприкінці робочого тижня на Одещині пройшли вдалі випробувальні пуски комплексу крилатих ракет РК-360МЦ "Нептун". Задля безпеки тестування в Чорному морі обмежили район плавання, повітряний простір стерегли винищувачі Су-27М1 та Су-27УБМ, а також літаки Держприкордонслужби.

► Шепетівський ремонтний завод передав Збройним силам України 5 відремонтованих самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика". Цього року державне підприємство вже відвантажило армії 11 таких, а також 4 самохідні гаубиці 2С3М "Акація".

► Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки ухвалив рішення щодо можливості надходження міномета "МП-120" на озброєння Збройних Сил України. Вітчизняна розробка замінить застарілі радянські аналоги.

► Набрав чинності закон про зміни до держбюджету-2020 щодо безперервного харчування військовослужбовців. 30 березня його ухвалила Верховна Рада, а 1 квітня підписав Президент Володимир Зеленський.

Головні новини світу:

• Канадська компанія влітку почне продаж нового військово-тактичного респіратора Ті-Ар-2 з ударостійкого полімеру. Цей створили з нуля, бо перша версія базувалася на цивільних моделях компанії й виділялася переважно своїми кольорами і модифікованою підвісною системою.

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• Турецькі зброярі презентували щойно створений прототип апарату штучної вентиляції легень. Його спроєктувала фірма BİOSİS, а виготовив виробник побутових приладів Айцелік.

• У Сербії випробували наземну роботизовану систему Milos. Роботу над нею 2017 року почав місцевий Військово-технічний інститут і компанія Special Products Factory Namenska.

• Корпорація Norinco оголосила про виконання першого експортного контракту на постачання протитанкового ракетного комплексу HJ-12. Клієнт терміново потребує цих ракет 3 покоління, тому виробник відвантажив їх минулого тижня.

• Есмінець ВМС Японії "Шімакадзе" зіштовхнувся з китайським рибальським судном у Східно-Китайському морі.

• Французькі вертольотоносці "Містраль" та "Діксмуд" допомагають у протидії пандемії біля островів в Індійському та Карибському морях. Десантний корабель Tonnerre залучили до евакуації хворих COVID-19 з Корсики.

• Міністерство оборони Індії повідомило про підписання контракту держпідприємства Hindustan Shipyard Limited з 5 виробниками на будівництво кораблів комплексного постачання Flight Support Vessel за турецьким проєктом.

• Перший прототип китайського регіонального турбогвинтового літака MA700 доправлений для статичних випробувань у державному центрі провінції Шеньсі. Зразок, що знадобиться і для військових місій, вже замовили вітчизняні та іноземні покупці у кількості майже 200 одиниць.