Техника войны: Возвращение в Украину работников "Укроборонпрома". Боевые машины для ВСУ

В свежем выпуске программы "Техника войны" – государственный концерн "Укроборонпром" вернул своих работников в Украину. В частности, 14 сотрудников Одесского авиационного завода успешно доставили из Уганды, где они осуществляли ремонт и модернизацию учебно-боевых самолетов. Житомирский бронетанковый завод передал украинской армии партию отремонтированных боевых машин пехоты.

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Станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 приняли на вооружение советской армии еще в 1963 году. Однако это оружие до сих пор помогает Украине противостоять пророссийским силам на Донбассе. Подробнее об образце – в выпуске "Техника войны".

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Главные новости Украины:

► Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал Воздушным Силам Украины капитально отремонтированный истребитель Миг-29МУ2. На самолет установили обновленные двигатели, новейшую электронику и авионику.

► Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передал командованию Сухопутных войск 3 модернизированных вертолета Ми-8МТВ-1. Эта техника предназначена для выполнения миротворческих миссий ООН в одной из африканских стран.

► В конце рабочей недели в Одесской области прошли удачные испытательные пуски комплекса крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун". Ради безопасности тестирования в Черном море ограничили район плавания, воздушное пространство охраняли истребители Су-27М1 и Су-27УБМ, а также самолеты Госпогранслужбы.

► Шепетовский ремонтный завод передал Вооруженным силам Украины 5 отремонтированных самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика". В этом году государственное предприятие уже отгрузило армии 11 таких, а также 4 самоходных гаубицы 2С3М "Акация".

► Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники принял решение о возможности поступления миномета "МП-120" на вооружение Вооруженных Сил Украины. Отечественная разработка заменит устаревшие советские аналоги.

► Вступил в силу закон об изменениях в госбюджет-2020 относительно непрерывного питания военнослужащих. 30 марта его одобрила Верховная Рада, а 1 апреля подписал Президент Владимир Зеленский.

Главные новости мира:

• Канадская компания летом начнет продажу нового военно-тактического респиратора Те-Ар-2 из ударопрочного полимера. Этот создали с нуля, так как первая версия базировалась на гражданских моделях компании и выделялась преимущественно своими цветами и модифицированной подвесной системой.

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• Турецкие оружейники презентовали созданный прототип аппарата искусственной вентиляции легких. Его спроектировала фирма BIOSIS, а изготовил производитель бытовых приборов Айцелик.

• В Сербии испытали наземную роботизированную систему Milos. Работу над ней в 2017 году начал местный Военно-технический институт и компания Special Products Factory Namenska.

• Корпорация Norinco объявила о выполнении первого экспортного контракта на поставку противотанкового ракетного комплекса HJ-12. Клиент срочно нуждается в этих ракетах 3 поколения, поэтому производитель отгрузил их на прошлой неделе.

• Эсминец ВМС Японии "Шимакадзе" столкнулся с китайским рыболовным судном в Восточно-Китайском море.

* Французские вертолетоносцы "Мистраль" и "Диксмуд" помогают в противодействии пандемии возле островов в Индийском и Карибском морях. Десантный корабль Tonnerre привлекли к эвакуации больных COVID-19 с Корсики.

• Министерство обороны Индии сообщило о подписании контракта госпредприятия Hindustan Shipyard Limited с 5 производителями на строительство кораблей комплексного снабжения Flight Support Vessel по турецкому проекту.

• Первый прототип китайского регионального турбовинтового самолета MA700 доставлен для статических испытаний в государственный центр провинции Шэньси. Образец, который понадобится и для военных миссий, уже заказали отечественные и иностранные покупатели в количестве почти 200 единиц.