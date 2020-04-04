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      Техника войны: Возвращение в Украину работников "Укроборонпрома". Боевые машины для ВСУ

      Техника войны - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – государственный концерн "Укроборонпром" вернул своих работников в Украину. В частности, 14 сотрудников Одесского авиационного завода успешно доставили из Уганды, где они осуществляли ремонт и модернизацию учебно-боевых самолетов. Житомирский бронетанковый завод передал украинской армии партию отремонтированных боевых машин пехоты.

      Также в выпуске:

      Станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 приняли на вооружение советской армии еще в 1963 году. Однако это оружие до сих пор помогает Украине противостоять пророссийским силам на Донбассе. Подробнее об образце – в выпуске "Техника войны".

      Читайте также Техника войны: Робот для замены солдата на поле боя. Датчики предупреждения о ракетной атаке

      Главные новости Украины:

      ► Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал Воздушным Силам Украины капитально отремонтированный истребитель Миг-29МУ2. На самолет установили обновленные двигатели, новейшую электронику и авионику.

      ► Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передал командованию Сухопутных войск 3 модернизированных вертолета Ми-8МТВ-1. Эта техника предназначена для выполнения миротворческих миссий ООН в одной из африканских стран.

      ► В конце рабочей недели в Одесской области прошли удачные испытательные пуски комплекса крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун". Ради безопасности тестирования в Черном море ограничили район плавания, воздушное пространство охраняли истребители Су-27М1 и Су-27УБМ, а также самолеты Госпогранслужбы.

      ► Шепетовский ремонтный завод передал Вооруженным силам Украины 5 отремонтированных самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика". В этом году государственное предприятие уже отгрузило армии 11 таких, а также 4 самоходных гаубицы 2С3М "Акация".

      ► Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники принял решение о возможности поступления миномета "МП-120" на вооружение Вооруженных Сил Украины. Отечественная разработка заменит устаревшие советские аналоги.

      ► Вступил в силу закон об изменениях в госбюджет-2020 относительно непрерывного питания военнослужащих. 30 марта его одобрила Верховная Рада, а 1 апреля подписал Президент Владимир Зеленский.

      Главные новости мира:

      • Канадская компания летом начнет продажу нового военно-тактического респиратора Те-Ар-2 из ударопрочного полимера. Этот создали с нуля, так как первая версия базировалась на гражданских моделях компании и выделялась преимущественно своими цветами и модифицированной подвесной системой.

      Интересно Техника войны: Обновленный ракетный комплекс "Ольха". Модернизированные танки для ВСУ

      • Турецкие оружейники презентовали созданный прототип аппарата искусственной вентиляции легких. Его спроектировала фирма BIOSIS, а изготовил производитель бытовых приборов Айцелик.

      • В Сербии испытали наземную роботизированную систему Milos. Работу над ней в 2017 году начал местный Военно-технический институт и компания Special Products Factory Namenska.

      • Корпорация Norinco объявила о выполнении первого экспортного контракта на поставку противотанкового ракетного комплекса HJ-12. Клиент срочно нуждается в этих ракетах 3 поколения, поэтому производитель отгрузил их на прошлой неделе.

      • Эсминец ВМС Японии "Шимакадзе" столкнулся с китайским рыболовным судном в Восточно-Китайском море.

      * Французские вертолетоносцы "Мистраль" и "Диксмуд" помогают в противодействии пандемии возле островов в Индийском и Карибском морях. Десантный корабль Tonnerre привлекли к эвакуации больных COVID-19 с Корсики.

      • Министерство обороны Индии сообщило о подписании контракта госпредприятия Hindustan Shipyard Limited с 5 производителями на строительство кораблей комплексного снабжения Flight Support Vessel по турецкому проекту.

      • Первый прототип китайского регионального турбовинтового самолета MA700 доставлен для статических испытаний в государственный центр провинции Шэньси. Образец, который понадобится и для военных миссий, уже заказали отечественные и иностранные покупатели в количестве почти 200 единиц.

      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Укроборонпром Война на Донбассе Оружие Вооруженные силы Украины Техника войны
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