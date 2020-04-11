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      Техника войны: Мощный "Козак-2М1" принят на вооружение. Новая партия БМП-1 для ВСУ

      Техника войны - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – бронеавтомобиль "Козак-2М1" уже на вооружении ВСУ. Соответствующий приказ 3 апреля подписал Министр обороны Андрей Таран. В Украину из-за рубежа прибыла партия боевых машин БМП-1 для ВСУ. Импорт 37 единиц техники осуществила государственная компания "Укрспецэкспорт".

      Также в выпуске:

      Боевые действия в Ираке, Афганистане и Осетии, активизация террористической сети в мире, потребность присутствия на заморских территориях и вероятность того, что Франция в 2025 году окажется в зоне досягаемости баллистических ракет нежелательных владельцев. Именно это в 2008 году побудило Париж сделать ставку на новую программу комплексного перевооружения французских сухопутных войск Scorpion стоимостью 10 миллиардов евро. Ее начали разрабатывать еще в 2000 году с учетом аналогичных программ США и Великобритании. Последняя версия программы на 2019-2025 годы приобрела уже статус закона. Подробнее – смотрите в программе "Техника войны".

      Главные новости Украины:

      ► На днях силы ООС получили 15 тысяч масок и 10 тысяч марлевых повязок, а также медицинские перчатки и антисептические средства для рук.

      ► 8 апреля Кабмин принял решение отменить требование компаниям, которым разрешено экспортировать товары военного назначения, согласовывать это с госконцерном "Укроборнпром".

      ► Корпорация "Мотор Сич" и "Научно-производственное объединение "Авиа" получили подряд на подготовку вертолетчиков армейской авиации Воздушных сил.

      ► Одесский авиационный завод по заказу Минобороны разработал опытный образец Лаборатории технического диагностирования авиационной техники.

      ► Николаевский судостроительный завод завершил доковую часть ремонта малых бронированных артиллерийских катеров "Вышгород" и "Никополь".

      ► Три спецсамолёта Ан-32П, вертолеты Ми-8, всего 90 единиц техники и 310 сотрудников ГСЧС на этой неделе привлекаются к тушению трех пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

      ► На вооружение армии приняли беспилотный авиационный комплекс "А1-СМ Фурия".

      ► В районе проведения операции Объединенных сил проверили возможности противотанкистов 93-й бригады "Холодный Яр". На собрании состоялись практические пуски комплексов "Штурм-С", "Стугна" и "Корсар".

      Главные новости мира:

      • В США началась программа изменений в Корпусе морской пехоты, который продлится 10 лет.

      • 8 апреля на ютуб-канале Корпуса морской пехоты США было опубликовано видеоинструкцию, как с военной футболки сделать маску от коронавируса COVID-19.

      • Росгвардия берет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП "Вереск".

      • Батальон Австралийского Королевского полка получил первую партию новых отечественных бронированных внедорожников Hawkei PMV.

      • Армия Нигерии получила из Китая партию военной техники на 152 миллиона долларов.

      • Военно-морские силы США ввели в строй новую субмарину SSN 971 Delaware.

      • Нидерланды получили первые 14 вертолетов CH-47F Chinook с новой партии.

      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Оружие Вооруженные силы Украины Техника войны
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