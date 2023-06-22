Об этом и не только в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, как действовать и защититься от радиации при аварии на ЗАЭС.

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Обстрел Чонгарского моста

- "Совершенно безглуздо" – именно так прокомментировал Владимир Сальдо взрывы возле Крыма. Сегодня там повредили несколько мостов, в том числе и Чонгарский. Именно на нем стоит этот коллаборант в опубликованном видео. А мы будем разбираться, бессмысленно это или нет, и что произошло с тем мостом. Может, мост просто устал?

Во-первых, в обстреле Чонгарского моста есть абсолютный смысл: и военный, и политический, и исторический. Во-вторых, бессмысленно исключительно существование России в ее нынешнем виде. Это образование не генерирует ничего, кроме рисков не только для Украины или Европы, но и всего мира.



Последствия обстрела Чонгарского моста / Сальдо

Так же бессмысленна с политической точки зрения война России против Украины. Ибо когда ты приходишь на суверенную территорию независимой страны, то ты агрессор, который стремится решить свои вопросы за счет другого. Все, что сегодня делает Украина, наполнено единственным смыслом: деоккупацией наших территорий.

Мы возвращаем свою территорию (в том числе потерянную в 2014 году) и возвращаем на нее международное право. То есть мы хотим построить государство Украина, которое будет иметь постоянные границы и устойчивый суверенитет. Такое государство будет абсолютно безопасно, даже учитывая то, что нашим соседом является Россия.

Правда, после нашей победы Россия уже будет другой страной с гораздо меньшими амбициями. Там еще будут говорить об имперском величии, но как страна Россия будет достаточно примитивной и не повлияет на глобальные процессы.

Теперь перейдем непосредственно к происходящему на Юге Украины. Не знаю, о ком это вы упомянули, но уверен, что он получит свою статью и пожизненный срок, если физически сможет его получить. С военной точки зрения нам необходимо разъединить цепи поставок российской группировки по всей линии фронта.

Поэтому взрывы мостов, инфраструктуры обеспечения и другой транспортной инфраструктуры является абсолютно корректной военной целью. Наши военные работают над уничтожением логистического транспортного обеспечения оккупационной группировки. Это одна из ключевых частей украинских наступательных операций.

Иными словами, нам нужно уничтожить любой возможный маршрут поставки врага по всем направлениям. А, как мы знаем, в Крыму находится более 200 российских складов тактического и стратегического уровня. Поэтому нам необходимо отнять у России возможность использовать эти склады.

В этих обстрелах мы также закладываем антиколаборантские месседжи. Те, кто предал Украину, должны понять, что это не будет повторение 2014 года и за каждое свое действие они будут нести юридическую или физическую ответственность. Стратегия "украсть и жить", как это сделал Аксенов в Крыму, больше не сработает.

Не получится это и у Сальдо, Балицкого или Константинова: коллаборанты отцарят, сколько им отпущено, но конец их будет одинаковым. Итак, намеки уже начались. Мы помним историю с Херсоном, когда Украина посылала четкие месседжи тамошним коллаборантам. Обстрел Чонгарского моста – это тоже такого рода намек.

Поэтому коллаборантам нужно принимать быстрые решения, если они хотят сохранить свои жизни. Хочу сделать одно уточнение: речь не идет о намеках. Мы откровенно говорим, что готовы уничтожить все инструменты оккупантов на территории Украины.

Еще год назад мы еще взвешивали ситуацию, оглядываясь на наших демократических партнеров, призывавших нас избегать эскалации на Юге и особенно в Крыму. Сегодня же и мы, и наши партнеры осознают, что эту ключевую проблему можно будет решить исключительно военным путем.

Об этом мы и говорим достаточно откровенным способом. Важно также помнить, что эти люди не могут принимать быстрые решения, потому что они в принципе не умеют принимать решения. Вся концепция существования России и ее коллаборантов заключается в том, что Россия не страна решений, а страна понтов.

Полномасштабное вторжение России – это самый яркий пример этой концепции. Оккупанты считали, что самого факта вторжения (понтов) будет достаточно, чтобы победить Украину. Хочу напомнить слова Президента Украины о том, что наше государство, в отличие от 2014 года, не заинтересовано в замораживании конфликта.

У нас нет возможности заморозить конфликт на линии разграничения и ждать, пока Россия приступит к новой эскалации. Поэтому Украина не ожидает от коллаборантов никаких решений. Напротив, мы заинтересованы в том, чтобы они оставались на своих местах и, проявляя свою глупость, ждали прихода наших ребят.

Уверен, что мы сможем задать Сальдо соответствующие вопросы. И Сальдо даже сможет ответить на них на украинском, хотя основным языком общения с ним будет язык юриспруденции.

- Правильно ли я понимаю, что дорога через Чонгар является самой удобной для перевозки военной техники в Запорожскую область?

Эта дорога практически единственная, которая способна поддерживать обеспечение оккупационных группировок как таковых, а не только в Запорожской области. С оперативной точки зрения, Силам обороны важно выполнить 3 задания:

уничтожить транспортные магистрали,

уничтожить транспортные узлы, находящиеся на континентальной территории,

уничтожить склады, находящиеся вдоль магистрали снабжения.

В контексте сегодняшних событий с особой иронией упоминается российская пропаганда, рассказывающая об отражении контрнаступления и сотнях подбитых украинских танков. Сейчас мы видим абсолютно классическое увеличение давления в рамках наступательных операций, проводимых Украиной.

Сначала идут формирующие операции, затем идут тестирующие операции по разным направлениям, идет небольшое продвижение вперед. Параллельно увеличивается интенсивность огня по тыловому снабжению и разрыву транспортных магистралей оккупантов.

На мой взгляд, сценарий Генерального штаба и Ставки Верховного Главнокомандующего достаточно эффективны. Украине известно абсолютно точное количество оккупационного контингента на нашей территории, а также количество их ресурсов и техники.

Мы прекрасно знаем, что такое российские первые и вторые эшелоны обороны и что такое 20 тысяч минных полей, через которые нам приходится идти. Мы знаем все, что нужно знать и действуем в соответствии с этой информацией. В том числе проводим такие операции, как на Чонгаре.

Не контрнаступление, а наступление

– Вы сказали, военные просят называть этот этап войны не контрнаступлением, а наступлением. Потому что контрнаступление – это момент, когда мы отвоевываем наши территории, когда они еще не успели закрепиться там. А это наступление, потому что они уже успели расставить все, что можно было.

Безусловно. К сожалению, если бы мы чуть быстрее получали необходимый нам дальнобойный инструмент и бронетехнику. Возможно, это лишнее сегодня говорить, но если бы это было летом – осенью прошлого года, все бы гораздо эффективнее происходило. Сегодня достаточно тяжелая ситуация.

Они забетонировали все там, фортификаций настроили много, расконсервировали и завезли старую технику. Из танков Т-64, Т-65 сделали определенные стационарные точки огня. Они туда привезли огромное количество мобилизованного контингента. Да, он воевать с точки зрения подготовки не умеет, но его очень много.

Все-таки стрелять в направлении Украины они умеют. Они это делают. Заминировано все, что можно. Это еще один из трагических моментов после войны. Россия пришла "освободить" Восток Украины, как они говорили. Ибо там якобы население, которое нуждалось в помощи России. А теперь они его полностью уничтожают.

Там сегодня невозможно жить. И они будут продолжать уничтожать социальную инфраструктуру до конца войны. То есть до того момента, пока мы их не выгоним со своей территории. Именно Восток Украины – это исторический парадокс. Это там, где некоторые пророссийские настроения были.

Люди искренне считали, что Россия – это страна добра, с которой нужно иметь дружеские отношения. И именно эти регионы будут полностью разрушены с гражданской точки зрения. Россия там окопалась, минирует все. А потому действительно сейчас наступательные операции с большим временным лагом.

Надо будет потратить достаточно времени, чтобы все это сломать. Психологически наши вооруженные силы к этому готовы. Но с точки зрения необходимых инструментов сегодня стало очевидно, что нам нужна авиация, а именно F-16. Для того, чтобы выбить последний ресурс России, последний козырь России, который называется тактическая авиация и вертолеты.

Международного права для России не существует

– Мир говорит: давайте без эскалации. "Давайте без эскалации" почему? Потому что россияне подорвут Каховскую дамбу? Они будут бить по дамбе в Кривом Роге? Потому что они будут взрывать "Крымский титан"? Потому что они взорвут Запорожскую АЭС? Что произойдет такого, к чему мы можем быть не готовы или чего мы не ожидаем?

Да, это действительно не об эскалации военного типа. Это об эскалации, разрушающей международное право, потому что международного права для России вообще не существует. Россия сегодня идет по пути террористической эскалации, поэтому поведение демократического мира для меня вообще странно. Это ведь не Украина провоцирует.

Украина говорит, что ведет оборонную войну. Мы не являемся автором преступления агрессии. У нас есть единственное неспровоцированное преступление агрессии, которое совершила Россия. То есть и нарушила устав ООН, и международное право. У нас есть право на оборону? Есть. Мы имеем право делать на своей территории все, что угодно для того, чтобы ее освободить? Имеем.

И дальше подходим к тому, что Украина говорит: смотрите, с военной точки зрения мы более эффективны. И в рамках международного права мы имеем право получать любую военную помощь. Это абсолютно легитимный процесс. Все, что нам передают страны НАТО, непосредственно наши союзники и партнеры – это законно для защиты.

То есть мы ничего не нарушаем, мы не идем на подрывы какие-то или на террористические акты. Что делает Россия? Она военным путем понимает, что не имеет никакого смысла, и идет сознательно на манифестную эскалацию террористическими действиями. То есть она миру показывает четыре вещи:

нет международного права;

мы будем взрывать и атаковать все, что касается гражданской инфраструктуры;

за какие-либо военные преступления на территории Украины не будет уголовной ответственности для участников так называемой СВО – это закон, который они приняли. То есть, если ты придешь и убьешь украинского ребенка – ты за это отвечать не будешь, а будешь подвергаться юридической защите России на глобальном рынке.

Террористическое международное право будет доминировать, если мы и дальше будем учитывать государство-террориста, которое угрожает эскалацией террористического типа и не будем отвечать на это. Тогда терроризм восторжествует. Кто может демонстративно совершать теракты, имея при этом большое количество оружия, тот и будет доминировать в глобальном мире.

Я не могу понять эту логику. Если есть Украина, которая готова до конца защищать себя и выигрывать войну, то почему нам говорят об эскалации? А не принимают соответствующие юридические действия, которые же должны защитить от таких проявлений, которые сегодня демонстрирует Россия.

Есть страна, которая готова воевать – отдайте все оружие, как это сделала на днях Латвия. Она отдала все свои вертолеты, отдаст всю артиллерию и так далее. Сделайте то же самое, и мы выиграем войну. Примите соответствующие юридические решения по статусу России.

И это будет означать, что вам не нужно думать о следующих пакетах санкций, потому что соответствующий статус страны-террориста одновременно лишит возможности вести бизнес с Россией. Тогда все компании, ваши в частности, сегодня платящие туда налоги, будут вынуждены немедленно выйти с рынка страны-террориста.

Так же, любые частные компании, поставляющие те или иные элементы в Россию, будут тоже подвергаться антитеррористическим законам. Приостановите участие России в международных институтах, включая МАГАТЭ. И сразу скажите, пожалуйста, МАГАТЭ, чтобы она подготовила санкции против Росатома.

Только этот маршрут позволит миру вернуться к правилам. И я тогда спрашиваю наших партнеров: вы хотите жить в правилах? Ну для чего-то вы же подписываете те или иные межгосударственные или глобальные договоры. Вы же зачем-то придумали международное право, есть уставы определенные. Вы придумали концепцию Европейского Союза, Женевскую конвенцию.

Это же зачем-то было сделано. И тогда вопрос: если страна, как Россия, демонстративно, манифестно (подчеркиваю) все это игнорирует, то тогда зачем все эти документы? И как вы будете жить, если Россия не проиграет? Придет какая-то страна к России и скажет: мне не нравится какая-нибудь страна в Европе, давайте ее проатакуем. И так далее.

Вот это меня удивляет после 16 месяцев тяжелой войны. Вы говорите, что Украина несокрушима – это единственное, что сегодня удерживает мир от хаоса и глобальной катастрофы. Несокрушимость Украины.

Крымский "Титан"

- Россияне привозят туда взрывчатку, раздали инструкции тем, кто там находится. Слышали заявления Шойгу, что Украина хочет атаковать ракетами Storm Shadow и HIMARS. Если так говорят, то мы понимаем, что удочку забросили для мира, мол, то не мы, мы же вас предупреждали обо всем этом.

Катастрофа будет фундаментальной, и она уничтожит акваторию Азовского моря, частично Черного, уничтожит не только полуостров, но и Арабатскую стрелку, поливную или 2/3 Херсонской области, Одесской, Николаевской и так далее. Вопрос в другом. Нет разницы, что говорит Шойгу и вообще кто-либо из россиян.



Крымский завод "Титан" / Медиазона

Они контролируют эту территорию, минируют эти объекты. У них есть мотив уничтожения этих объектов, если они проиграют войну. Только у них, потому что абсолютно бессмысленно Украине идти на свою территорию терять жизнь, деоккупируя ее и при этом уничтожать фундаментально инфраструктурные объекты, экологию.

Это нонсенс. И это ясно абсолютно антимотивационно. Россия – единственная страна, совершенно точно имеющая такое скептическое отношение к человеческой жизни в целом. Без разницы граждане это России в том числе, или нет. Поэтому она будет уничтожать все объекты.

Я возвращаюсь к периодическим публичным выступлениям человека, носящего фамилию Путин, потому что мы не знаем Путин это или уже не Путин. Определенное профайлирование показывает, что модель поведения разная и разное использование разных слов-паразитов и так далее в разных выступлениях.

Между тем, человек, носящий фамилию Путин, периодически говорит, что мы выжжем эту землю. Почему? Потому что это СССР построило там все. И если мы там что-то оставим в этой Украине, то это должно быть абсолютно все уничтожено. То есть человек четко говорит, что он будет проигрывать войну и все уничтожать.

Мотивация – это достаточно просто, как в криминологии. Мотивация исключительно России, и контрольные инструменты только российские, и контроль территорией только российский, и эмоциональная окраска потенциального преступления только российская.

То есть, когда все российское, то почему нужно еще ждать, когда Россия докажет этим террористическим актом, что она исполняет роль государства-террориста, которое будет эти инструменты использовать для того, чтобы все же не проиграть войну. Соответствующие решения следует принимать на глобальных площадках.

Не говорить о чем-то, не делать вид, что давайте не заходить за красные линии – они уже перейдены, их уже не существует. Единственное, что сегодня должно сдерживать все это – понимание Россией трех вещей.

Первое – Украина будет иметь все инструменты к справедливому финалу войну.

Вторая составляющая – юридическая ответственность в любом случае будет.

И третья – если вы захотите совершить преступление с использованием оружия массового поражения, то получите точно такое же массовое поражение.

Точно такой же удар оружием массового поражения. Я приведу пример, есть такой субъект в России Караганов. Он декан внешнеполитического факультета ВШЭ, ему 70 лет. Этот человек на полном серьезе говорит: нам нужно нанести превентивный ядерный удар по ЕС для того, чтобы сломать свободу и чтобы они «атвалили».

Он там говорит о том, что это достаточно просто сделать, никаких последствий не будет. Он обсуждает, что тогда будет с европейской цивилизацией. Мне непонятно, почему на это не обращают внимания и не объясняют, что будет тогда с остаточной российской цивилизацией.

Что будет означать контрпревентивный удар по российским городам и так далее. Потому что это не вопрос Украины – мы не ядерное государство, мы освобождаем свою территорию конвенционным оружием. Это вопрос глобального мира. Это вопрос правил: хотите ли вы иметь правила, или нет.

Если есть правила, то следует тогда четко сказать об ответственности – как можно, если человек нарушает то или иное правило, чтобы он несет ответственность. В уголовном праве четко: человек совершил преступление и получит тюремное заключение. А что с государством делать, которое также совершает соответствующее преступление? Масштабное преступление.

Какая-то ответственность должна быть, но это не вопрос Украины, если мы говорим о фундаментальных основополагающих вещах для глобального мира.

Интервью с Подоляком: смотрите видео

Реакция от партнеров

- Это будет какая-то оговорка от наших партнеров, ЕС, в частности? Потому что мы видели, когда начали говорить и терроризировать нас ядерной кнопкой, то США и Великобритания сказали, что если вы решите воспользоваться тактическим ядерным оружием, то, соответственно, можете забыть о Черноморском флоте.

Здесь будут ждать до совершения непоправимых уже действий или все же предупредят, что если будете трогать «Крымский титан» и ЗАЭС, то тогда мы сделаем что-нибудь в ответ?

Будем считать, что предупредят. Но я смотрю на поведение главы МАГАТЭ, который игриво разговаривает о безопасности, которая сегодня не существует на ЗАЭС, продолжает делать вид уже практически год или даже больше, что достаточно серьезно занимается этой проблемой.



Оккупированная ЗАЭС / Украинское радио

Он куда-то приезжает, что-то говорит, что у нас есть план, мы будем предотвращать любые проявления, скажем, опасности на ЗАЭС и так далее. Но, как ничего за этот год не было сделано, с точки зрения международной атомной отрасли, так и не делается. Ну кроме достаточно периодических странных возникающих заявлений.

Между тем, думаю, что какие-то заявления будут сделаны – это первое. Второе, по моему мнению, нужно дать определенное количество оружия определенному типу. Имеется в виду исключительно о дальнобойных ракетах и авиации как таковой. Конкретно эти инструменты довольно верно совсем расставят все акценты по полосы фронта.

Мы же говорим не о 4 танках «Леопард» или 10 ракетах Storm Shadow. Мы говорим об определенных объемах, учитывая количество ресурса и количество моделируемого компонента России, находящегося на оккупированной территории, включая Крым.