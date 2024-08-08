В четверг, 8 августа, во время презентации приложения Армия+, Екатерина Черногоренко выразила амбициозную цель Украины – достижение десятикратного технологического преимущества над противником через асимметричные решения и цифровизацию.

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Цифровая трансформация – путь к армии будущего

Черногоренко отметила важность цифровых сервисов для повышения эффективности и достоинства украинских защитников, а также необходимость отказа от устаревших методов ведения учета.

Наша цель – технологическое преимущество над врагом 10 к 1. И это возможно только благодаря асимметричным решениям. Цифровым сервисам, которые заботятся о защитниках и защитницах,

– заявила заместитель министра.

По словам заместителя министра понятно, что современные вызовы требуют новых подходов к ведению военных дел. Она акцентировала на том, что нужно избавляться от устаревших практик, таких как бумажные рапорты и журналы учета.

Собственно, это является ключевым для создания армии нового поколения, которая будет способна эффективно противостоять врагу.

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Добавим, что 8 августа начало работу приложение Армия+. Как констатировал украинский президент, стартует оно с базовых функций. В частности, имеет возможность создавать электронные рапорты.

Однако, по словам Владимира Зеленского, программа будет наполняться новыми функциями.