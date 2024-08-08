У четвер, 8 серпня, під час презентації застосунку Армія+, Катерина Черногоренко висловила амбітну ціль України – досягнення десятикратної технологічної переваги над противником через асиметричні рішення та цифровізацію.

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Цифрова трансформація – шлях до армії майбутнього

Черногоренко наголосила на важливості цифрових сервісів для підвищення ефективності та гідності українських захисників, а також на необхідності відмови від застарілих методів ведення обліку.

Наша мета – технологічна перевага над ворогом 10 до 1. І це можливо тільки завдяки асиметричним рішенням. Цифровим сервісам, які дбають про захисників і захисниць,

– заявила заступниця міністра.

Зі слів заступниці міністра зрозуміло, що сучасні виклики вимагають нових підходів до ведення військових справ. Вона акцентувала на тому, що потрібно позбуватися застарілих практик, таких як паперові рапорти та журнали обліку.

Власне, це є ключовим для створення армії нового покоління, яка буде здатна ефективно протистояти ворогу.

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Додамо, що 8 серпня розпочав роботу застосунок Армія+. Як констатував український президент, стартує він із базових функцій. Зокрема, має можливість створювати електронні рапорти.

Однак, за словами Володимира Зеленського, програма буде наповнюватися новими функціями.