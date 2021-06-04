Большие технологические компании США начали "переезжать" в Техас – Голос Америки

Все больше крупных американских технологических компаний передислоцируются из Кремниевой долины в Техас. Местные власти Остина привлекают громкие имена вроде Tesla щедрыми льготами.

Массово переезжают в Техас и работники IT-сферы, в частности украинцы. Работники техиндустрии начали перебираться в Остин из-за отсутствия налогов на прибыль и сравнительно доступный рынок жилья в частности.

К теме Европейский Союз и НАТО усиливают партнерство по 74 пунктам

ЕС запретил авиакомпаниям летать над Беларусью

Европейский Союз одобрил запрет полетов белорусских авиалиний над территорией ЕС. Любые самолеты белорусских авиаперевозчиков не смогут слетать или приземляться в аэропортах ЕС, или перелетать над территорией стран-членов.

США доставили первый миллион вакцин от COVID-19

Соединенные Штаты уже отправили первый миллион избыточных вакцин от коронавируса из 80 обещанных. Первую партию получила Южная Корея, вскоре груз ожидают и в Украине. В то же время 30 конгрессменов-демократов призвали президента не останавливаться и предоставить еще больше помощи для глобальной борьбы с пандемией.

Актуально США поделятся миллионами доз вакцины от COVID-19: Украина среди счастливчиков

Министры G7 могут договориться о глобальном налогообложении

Министры финансов стран G7 могут договориться о глобальном налогообложении транснациональных компаний вроде Amazon, Google и Facebook на саммите в Лондоне. Шансы повысить налоги для бизнес-гигантов сейчас выше, учитывая позицию президента Джо Байдена.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 4 июня: смотрите видео