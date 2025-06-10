Есть данные о распространении российско-иранских дронов в КНДР, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть данные о распространении в КНДР российско-иранских дроновых технологий. По словам главы государства, это очень опасно для европейского и азиатского континентов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время вечернего обращения 10 июня.

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Что сказал Зеленский об опасности от технологий в отношении дронов в КНДР

Владимир Зеленский отметил, что 10 июня он заслушал доклады военных. Отдельно глава государства говорил с министром обороны Рустемом Умеровым об украинском противодействии дронам, о защите от ракет – об укреплении ПВО.

Россияне снова применили ракеты из Северной Кореи – баллистику. Видим данные и по распространению в Северную Корею российско-иранских дроновых технологий – это максимально опасно и для Европы, и для региона Восточной и Юго-Восточной Азии,

– подчеркнул президент Украины.

Как отметил украинский лидер, чем дольше длится война на нашей земле, тем больше изменятся технологии боевых действий и тем больше для всех возрастет угроза.

"На это надо реагировать сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных "Шахедов" и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио", – сказал Зеленский.

К слову, ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что Россия предоставит для КНДР технологии, чтобы помочь ей производить беспилотники-камикадзе дальнего радиуса действия. По словам генерала, пока существуют только договоренности о начале создания на территории Северной Кореи мощностей по производству российской версии иранских беспилотников "Шахед".