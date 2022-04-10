Некоторые неравнодушные люди подходили, чтобы помочь. Но российские оккупанты стреляли в них.
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Под мертвых российские захватчики подкладывали взрывчатку
Вот почему мои дети 36 дней были под завалами,
– рассказала женщина.
Возле Бучи нашли еще одну братскую могилу
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 10 апреля сообщила, что в населенном пункте Бузова возле Бучи нашли еще одну братскую могилу. Там лежат тела десятков убитых и замученных украинцев.
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